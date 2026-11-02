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निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर में बड़ा हादसा, शटरिंग गिरने से तीन मजदूर दबे, 1 की मौत

शटरिंग गिरने से मजदूर दबे ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़: यूपी के आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी गांव में निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. मंदिर के गुंबद की छत की ढलाई के दौरान अचानक शटरिंग भरभराकर ढह गई. इसकी चपेट में आने से तीन मजदूर मलबे में दब गए. पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तीनों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने राजाराम राजभर (30) को मृत घोषित कर दिया. अन्य घायल का इलाज चल रहा है. वहीं, गंभीर रूप से घायल कमलेश कुमार (23) को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. तीसरे घायल अरुण चौहान (35) को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया.

दरअसल कंधरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी गांव के नजदीक आजमगढ़-फैजाबाद मार्ग पर विशाल और भव्य खाटू श्याम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है. सोमवार को मंदिर के गुंबद की छत की ढलाई का काम चल रहा था. तभी अचानक शटरिंग ढह गई. इससे वहां काम कर रहे तीन मजदूर मलबे के नीचे दब गए. मलबे गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दोड़े. पुलिस को सूचना दी गई. कुछ ही देर में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई. तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कराया. रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे काशीपुर गांव निवासी कमलेश कुमार, अरुण चौहान और असोना गांव निवासी राजाराम राजभर को बाहर निकाला. तीनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों की टीम ने राजाराम को मृत घोषित कर दिया.