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सिंगरौली में मौत लाया तूफान, बाइक से जा रहे युवक पर गिरा भीमकाय पेड़, मौके पर मौत

तेज हवा के कारण चलती बाइक पर गिर पड़ा विशालकाय पेड़, युवक की मौके पर हुई मौत, सामने आई दिल दहला देने वाली घटना

MAJOR ACCIDENT IN SINGRAULI
सिंगरौली में मौत लाया तूफान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 5:39 PM IST

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सिंगरौली : एमपी के सिंगरौली में मंगलवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है युवक अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहा था, इसी दौरान जयंत नवानगर मुख्य मार्ग पर तेज के कारण एक विशालकाय पेड़ बाइक सवार के ऊपर ही गिर गया. इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे पेड़ को हटाकर युवक को बाहर निकाला लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी.

तेज हवा में अचानक गिरा पेड़

घटना सिंगरौली जिले के नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निगाही पेट्रोल पंप के पास की है. जब मंगलवार दोपहर को बाइक सवार अरुण कुमार साहू नवानगर जयंत मुख्य मार्ग से अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान तेज हवाओं का झोंका आया और सड़क के किनारे स्थित विशालकाय महुआ का पेड़ उनके ऊपर अचानक गिर पड़ा. बाइक सवार को इस दौरान संभलने का मौका तक नहीं मिला. बताया जा रहा है कि मृतक स्कूल संचालक थे.

Major accident in Singrauli
तेज हवा में अचानक गिरा पेड़ (Etv Bharat)

आसपास के लोगों ने तुरंत युवक को निकालने का प्रयास किया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. इस घटना के बाद से परिजन गहरे सदमे में हैं.

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घटना की जानकारी लगते ही पहुंचे विधायक

घटना की सूचना पर सिंगरौली विधायक राम निवास शाह जिला अस्पताल सह ट्रॉमा सेंटर बैढ़न पहुंचे. यहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और परिवार को ढांढस बंधाया. विधायक ने कहा, '' यह घटना बेहद हृदयविदारक और दुर्भाग्यपूर्ण है. अचानक हुए इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.'' वहीं, नवानगर थाना प्रभारी अनिल पटेल ने कहा, '' यह घटना मंगलवार दोपहर की है युवक अपने किसी काम से नवानगर जयंत की ओर जा रहा था. इस दौरान यहां अचानक से पेड़ गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है. पेड़ बहुत भारी था इस वजह से युवक को निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी.''

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