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सिंगरौली में मौत लाया तूफान, बाइक से जा रहे युवक पर गिरा भीमकाय पेड़, मौके पर मौत

सिंगरौली : एमपी के सिंगरौली में मंगलवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है युवक अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहा था, इसी दौरान जयंत नवानगर मुख्य मार्ग पर तेज के कारण एक विशालकाय पेड़ बाइक सवार के ऊपर ही गिर गया. इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे पेड़ को हटाकर युवक को बाहर निकाला लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी.

तेज हवा में अचानक गिरा पेड़

घटना सिंगरौली जिले के नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निगाही पेट्रोल पंप के पास की है. जब मंगलवार दोपहर को बाइक सवार अरुण कुमार साहू नवानगर जयंत मुख्य मार्ग से अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान तेज हवाओं का झोंका आया और सड़क के किनारे स्थित विशालकाय महुआ का पेड़ उनके ऊपर अचानक गिर पड़ा. बाइक सवार को इस दौरान संभलने का मौका तक नहीं मिला. बताया जा रहा है कि मृतक स्कूल संचालक थे.

तेज हवा में अचानक गिरा पेड़ (Etv Bharat)

आसपास के लोगों ने तुरंत युवक को निकालने का प्रयास किया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. इस घटना के बाद से परिजन गहरे सदमे में हैं.