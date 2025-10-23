ETV Bharat / state

बेरीनाग के पांखू में बड़ा हादसा, दुकान के अंदर फटे गैस सिलेंडर, मकान की छत उड़ी

कारोबारी के मुताबिक उसे इस घटना में चार लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

BERINAG GAS CYLINDER BLAST
बेरीनाग के पांखू में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 23, 2025 at 8:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेरीनाग: तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पांखू के संगौड़ में दिवाली पर दीये से एक परचून की दुकान में आग लग गई. घटना में कारोबारी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. गौड़ निवासी आनंद पाठक बीते रात्रि दुकान में दीया जलाकर 200 मीटर दूर अपने घर गए. इसी बीच दीये से दुकान में आग फैल गई. कुछ ही देर में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. दुकान के भीतर रखे तीन रसोई गैस सिलेंडर भी फट गए. इससे दुकान की छत भी उड़ गई.

कारोबारी और अन्य ग्रामीणों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. संयोग से आसपास कोई भवन या दुकान नहीं थीं. इससे बड़ा नुकसान होने से बच गया. कारोबारी के मुताबिक उसे इस घटना में चार लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

बेरीनाग क्षेत्र में फायर स्टेशन स्वीकृत के बाद भी निर्माण नहीं: बेरीनाग और गंगोलीहाट थल में क्षेत्र में फायर स्टेशन नहीं होने के कारण आग की घटनाओं पर जिला मुख्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है. जिला मुख्यालय से फायर के वाहन यहां तक पहुंचने पर पांच घंटे लग जाते हैं. जिससे कभी आग की घटना होने पर फायर स्टेशन का कोई लाभ नहीं मिलता. बेरीनाग में पांच वर्ष पूर्व एक फायर स्टेशन स्वीकृत हुआ था. जिसके लिए भूमि चयन तक हो गया था, लेकिन, अभी तक निर्माण कि कोई कार्रवाई शुरू नही हुई है. लम्बे समय से लोग फायर स्टेशन शुरू करने की मांग कर रहे हैं.

दीपावली पर पटाखों से झुलसे पांच दर्जन लोग: सीमांत जिला पिथौरागढ़ में पिछले साल की अपेक्षा इस बार दिवाली पर 40 फीसदी से अधिक पटाखे जले. इसके नुकसान भी सामने आए हैं. कई जगहों पर लोग आतिशबाजी के दौरान झुलस गए. जिले भर में पटाखों से झुलसकर 68 लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे. झुलसे लोगों में 50 से अधिक बच्चे शामिल हैं. हालांकि कोई भी गंभीर तरीके से नहीं झुलसा है. जिला अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, मंगलवार और बुधवार को पटाखों से झुलसकर बच्चे, युवा, युवतियों सहित 68 लोग अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे. किसी के हाथ और पैर तो किसी का चेहरा पटाखों से झुलस गया है. इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर आशु अवस्थी ने बताया संयोग से कोई भी गंभीर रूप से नहीं झुलसा है. सभी का इलाज कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

पढे़ं- देहरादून में दिवाली पर आतिशबाजी से झुलसे 50 से ज्यादा लोग, किसी हाथ जला तो किसी का झुलसा चेहरा

पढे़ं- पटाखों से सहमे परिंदे! दिशा भ्रम में भटक रहे कई पक्षी, भूलने लगे अपना घोंसला

TAGGED:

बेरीनाग पांखू में बड़ा हादसा
पांखू में फटे गैस सिलेंडर
BERINAG GAS CYLINDER
BERINAG GAS CYLINDER BLAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.