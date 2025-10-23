ETV Bharat / state

बेरीनाग के पांखू में बड़ा हादसा, दुकान के अंदर फटे गैस सिलेंडर, मकान की छत उड़ी

बेरीनाग: तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पांखू के संगौड़ में दिवाली पर दीये से एक परचून की दुकान में आग लग गई. घटना में कारोबारी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. गौड़ निवासी आनंद पाठक बीते रात्रि दुकान में दीया जलाकर 200 मीटर दूर अपने घर गए. इसी बीच दीये से दुकान में आग फैल गई. कुछ ही देर में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. दुकान के भीतर रखे तीन रसोई गैस सिलेंडर भी फट गए. इससे दुकान की छत भी उड़ गई.

कारोबारी और अन्य ग्रामीणों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. संयोग से आसपास कोई भवन या दुकान नहीं थीं. इससे बड़ा नुकसान होने से बच गया. कारोबारी के मुताबिक उसे इस घटना में चार लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

बेरीनाग क्षेत्र में फायर स्टेशन स्वीकृत के बाद भी निर्माण नहीं: बेरीनाग और गंगोलीहाट थल में क्षेत्र में फायर स्टेशन नहीं होने के कारण आग की घटनाओं पर जिला मुख्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है. जिला मुख्यालय से फायर के वाहन यहां तक पहुंचने पर पांच घंटे लग जाते हैं. जिससे कभी आग की घटना होने पर फायर स्टेशन का कोई लाभ नहीं मिलता. बेरीनाग में पांच वर्ष पूर्व एक फायर स्टेशन स्वीकृत हुआ था. जिसके लिए भूमि चयन तक हो गया था, लेकिन, अभी तक निर्माण कि कोई कार्रवाई शुरू नही हुई है. लम्बे समय से लोग फायर स्टेशन शुरू करने की मांग कर रहे हैं.