नारायणपुर में फिर बड़ा हादसा, आमदाई माइंस में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, बिहार के 1 मजदूर की मौत

जानकारी के अनुसार यह हादसा नारायणपुर जिले के छोटेडोंगर क्षेत्र स्थित आमदाई माइंस में उस समय हुआ, जब मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन माइंस के टॉप हिल की ओर जा रही थी. बताया जा रहा है कि पहाड़ी मार्ग पर चढ़ाई के दौरान अचानक पिकअप वाहन का ब्रेक फेल हो गया. इसके बाद वाहन पीछे की ओर लुढ़कने लगी और चालक का नियंत्रण खोने से पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना अचानक और भयावह था कि वाहन में सवार मजदूरों के बीच चीख-पुकार मच गई.

नारायणपुर: छोटे डोंगरे में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. गुरुवार की रात आमदाई माइंस में मजदूरों को लेकर पहाड़ी की ओर जा रही एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में बिहार निवासी एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 30 मजदूर घायल हो गए. घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज छोटेडोंगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है.

बिहार के 1 मजदूर की मौत

दुर्घटना में बिहार निवासी मजदूर राम अयोध्या की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 30 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. सभी घायलों को तत्काल छोटेडोंगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है. घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल नारायणपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है.

गाड़ी का ब्रेक फेल होने की बात आई सामने

पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन का ब्रेक फेल होना और पहाड़ी मार्ग की कठिन परिस्थितियां हादसे का मुख्य कारण मानी जा रही है.गौरतलब है कि माल वाहक वाहनों, विशेषकर पिकअप का इस्तेमाल सवारी वाहन के रूप में किए जाने के कारण क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आती रही हैं. इससे एक दिन पहले ही नारायणपुर–ओरछा मुख्य मार्ग के झारा घाटी में पिकअप पलटने से 3 लोगों की मौत और 30 से अधिक लोग घायल हो गए थे. इसके बावजूद ऐसे वाहनों में यात्रियों को ढोने की प्रवृत्ति जारी है, जो लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है.लगातार हो रही इन दुर्घटनाओं ने प्रशासन के सामने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के सख्त पालन की आवश्यकता को फिर से उजागर कर दिया है.

