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कुशीनगर में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट, एक ही परिवार के चार लोग झुलसे, दो की हालत गंभीर

हादसे में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों में दो की हालत गंभीर बनी हुई है.

कुशीनगर में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट
कुशीनगर में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 10:46 AM IST

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कुशीनगर: रविन्द्र नगर धूस थाना क्षेत्र के कोहड़ा गांव में बिजली ट्रांसफार्मर फटने से बड़ा हादसा हो गया. ट्रांसफार्मर में हुए जोरदार ब्लास्ट के बाद निकली चिंगारी और गर्म तेल सड़क पार स्थित एक मकान तक पहुंच गया, जिससे बरामदे में बैठे एक ही परिवार के चार लोग आग की चपेट में आ गए. हादसे में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों में दो की हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना की जानकारी मिलने पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्र जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है. जांच के बाद घटना के वास्तविक कारणों और जिम्मेदारों की स्थिति स्पष्ट होगी. घायलों के इलाज के संबंध में शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है.

जानकारी के अनुसार, गांव में लगे बिजली ट्रांसफार्मर से पिछले तीन दिनों से धुआं निकल रहा था. स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग के जिम्मेदारों से भी की थी, लेकिन समय रहते ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं कराया गया. गुरुवार को अचानक ट्रांसफार्मर में तेज धमाका हुआ. ब्लास्ट के बाद ट्रांसफार्मर का गर्म तेल और आग की लपटें सड़क पार स्थित महेश्वर सिंह के मकान तक पहुंच गईं.

घटना के समय महेश्वर सिंह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ घर के बरामदे में बैठे थे. अचानक आई आग की चपेट में आने से सभी लोग बुरी तरह झुलस गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह घायलों को बचाने का प्रयास किया. सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

घायलों को आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्था भी देखने को मिली. गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के तीमारदार खुद ही मलहम लगाते नजर आए, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए.

घटना की जानकारी मिलने पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्र जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है. जांच के बाद घटना के वास्तविक कारणों और जिम्मेदारों की स्थिति स्पष्ट होगी. घायलों के इलाज के संबंध में शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है.


ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत या उसे बदला गया होता तो इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था. फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है.

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