ETV Bharat / state

हरियाणा के करनाल में बड़ा हादसा, अनियंत्रित स्कॉर्पियो जोहड़ में गिरी

हरियाणा के करनाल में जोहड़ में गिरी स्कॉर्पियो ( Etv Bharat )