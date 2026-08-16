करनाल में बड़ा हादसा: हाईटेंशन तारों की चपेट में आया श्रद्धालुओं से भरा कैंटर, दो दर्जन झुलसे
घरौंडा में राजस्थान के बागड़ धाम के लिए जा रहा श्रद्धालुओं से भरा एक कैंटर 11000 वोल्ट की हाईटेंशन तारों की चपेट में आ गया.
Published : August 16, 2026 at 10:28 AM IST
करनाल: घरौंडा शहर स्थित तेलु सिंह कॉलोनी में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. राजस्थान के बागड़ धाम के लिए रवाना हो रहे श्रद्धालुओं से भरा एक कैंटर ऊपर से गुजर रही 11000 वोल्ट की हाईटेंशन बिजली की तारों की चपेट में आ गया. इस दर्दनाक हादसे में लगभग दो दर्जन महिला व पुरुष श्रद्धालु गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है.
क्षमता से अधिक थी सवारी: हादसे में घायल हुए संजय ने बताया कि कैंटर में 50 से 60 श्रद्धालु सवार थे. श्रद्धालुओं को समायोजित करने के लिए कैंटर चालक ने वाहन के ऊपर लोहे की पाइपों और रैकों का ढांचा तैयार कर उसे दो मंजिला बना दिया था. इस कारण गाड़ी की ऊंचाई लगभग 3 फीट बढ़ गई थी. देर रात जैसे ही चालक ने कैंटर आगे बढ़ाया, चंद कदमों की दूरी पर ही लोहे का ऊपरी ढांचा 11 हजार वोल्ट की तारों से टकरा गया.
चीख-पुकार सुनकर मदद को दौड़े कॉलोनिवासी: तारों के संपर्क में आते ही पूरे कैंटर में भीषण करंट फैल गया और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं. चीख-पुकार सुनकर तेलु सिंह कॉलोनी के निवासी तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचे. जान बचाने की अफरा-तफरी में श्रद्धालु कैंटर से नीचे छलांग लगाने लगे, वहीं कुछ लोगों ने अपने बच्चों को खिड़कियों से बाहर फेंका. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत कैंटर से बाहर निकाला गया.
अस्पताल में मची अफरा-तफरी, कई मरीज करनाल रेफर: हादसे के बाद सभी घायलों को तुरंत घरौंडा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल के डॉक्टर रोहित के अनुसार अचानक बड़ी संख्या में झुलसे और चोटिल मरीज पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद 7 गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को बेहतर इलाज के लिए करनाल रेफर कर दिया गया, जबकि कुछ अन्य मरीज परिजनों के साथ निजी अस्पतालों में चले गए.
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