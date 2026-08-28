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कानपुर में हादसा: तेज आवाज के साथ अचानक घर में धंसी जमीन, मलबे में समाई छात्रा

तेज आवाज के साथ अचानक घर के अंदर धंसी जमीन ( सौ. मीडिया सेल, सीएफओ कार्यालय )

जानकारी के मुताबिक, यह खौफनाक हादसा महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित पुरवामीर गांव का है, जहां किसान विनोद सविता का परिवार रोज की तरह घर के अंदर ही मौजूद था. इसी दौरान अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई. इसके साथ ही घर के अंदर की जमीन अचानक कई फीट नीचे धंस गई. इस अचानक हुए हादसे में विनोद की 18 साल की बेटी सीधे उस गहरे मलबे के अंदर समा गई.

तेज आवाज के साथ अचानक घर के अंदर धंसी जमीन (Video Credit; ETV Bharat)

कानपुर: जनपद से एक बेहद हैरान और रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक घर के अंदर अचानक तेज आवाज के साथ जमीन फट गई और देखते ही देखते 18 साल की एक छात्रा गहरे गड्ढे के मलबे में समा गई. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं.

घर के अंदर धंसी जमीन (सौ. मीडिया सेल, सीएफओ कार्यालय)

घटना के बाद घबराए परिजनों ने फौरन पुलिस को सूचना दी. मौके पर पुलिस के जवान पहुंचे. हालात को देखते हुए फायर ब्रिगेड के जवानों को मौके पर बुलाया गया. उन्होंने छात्रा को तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग न मिला. अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान पहुंच चुके हैं और पिछले कई घंटों से इस हादसे को लेकर रेस्क्यू जारी है.

घर के अंदर धंसी जमीन (सौ. मीडिया सेल, सीएफओ कार्यालय)

सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया कि 15 से 20 फीट तक जमीन के अंदर खुदाई की जा चुकी है, मगर छात्रा का कुछ पता नहीं लगा है. वहीं, घर के अंदर अचानक इस तरह जमीन धंसने के बाद से आसपास रह रहे ग्रामीण दहशत में हैं. रक्षाबंधन के दिन घर पर हुए हादसे के बाद परिजनों के बीच गम का माहौल है. वहीं, सीएफओ और पुलिस के आला अफसरों का मानना है कि मिट्टी धंसने के साथ ही 18 वर्षीय यशी भी मिट्टी के साथ अंदर चली गई.

घटना स्थल (सौ. मीडिया सेल, सीएफओ कार्यालय)

किसान विनोद सविता ने बताया कि देर रात से लेकर सुबह तक रुक-रुक कर बारिश हो रही थी. अधिकतर सदस्य सो रहे थे. सुबह करीब सात बजे यशी उठकर बाथरूम तक गई. उसके बाद जैसे ही वह बाहर आई तो अचानक ही बहुत तेज आवाज आई. जैसे ही बाहर आकर देखा, तो जमीन में काफी गहरा गड्ढा हो चुका था और यशी कहीं नहीं दिख रही थी. सीएफओ दीपक शर्मा ने कहा कि यशी के लिए हमारे जवान कई घंटों से मेहनत कर रहे हैं. उम्मीद है कि उसे सकुशल निकालेंगे.

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