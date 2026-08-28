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रक्षाबंधन के दिन हिमाचल में बड़ा हादसा, पहाड़ी से टकराई HRTC की बस, 60 से अधिक लोग थे सवार

पहाड़ी से टकराई HRTC की बस ( ETV Bharat )