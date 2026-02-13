ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में बड़ा हादसा; लेंटर गिरने से चार साल की मासूम की मौत, कई मजदूर घायल

अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने बताया कि निर्माणाधीन मकान की छत पर लेंटर डालते समय हादसा हुआ है.

फिरोजाबाद में बड़ा हादसा
फिरोजाबाद में बड़ा हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 6:00 PM IST

Updated : February 13, 2026 at 6:18 PM IST

फिरोजाबाद : थाना उत्तर क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिर गया. लेंटर गिरने से मलबे में दबकर चार साल की एक मासूम की मौत हो गई, जबकि पांच से ज्यादा मजदूर घायल हो गये. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घटना थाना उत्तर क्षेत्र के गांव ककरऊ और दौलतपुर के समीप की है. प्रत्यक्षदर्शी सनी ने बताया कि एक निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल पर लेंटर डालने का काम चल रहा था. लगभग 20 मजदूर और मिस्त्री लेंटर डालने के काम में लगे थे. शुक्रवार दोपहर लगभग तीन बजे किसी तरह लेंटर अचानक भरभराकर गिर गया.

फिरोजाबाद में बड़ा हादसा (Video credit: ETV Bharat)

इस दौरान मलबे में कुछ मजदूर और मिस्त्री दब गए. ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन के अफसरों को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया.

इस हादसे में चार साल की मासूम सोना की मौत हो गई है, जबकि पांच से ज्यादा मजदूर घायल हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. जानकारी मिलने के बाद एसएसपी सौरभ दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद, अपर जिलाधिकारी विशु राजा, एसडीएम सदर सत्येंद्र सिंह, महापौर कामिनी राठौर भी मौके पर पहुंचीं और घटना के कारणों के बारे में जानकारी ली.

अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद का कहना है कि निर्माणाधीन मकान की छत पर लेंटर डालते समय हादसा हुआ है. हम लोग यहां हैं. दमकल की गाड़ियां भी मौके पर बुलाई गई हैं और एनडीआरएफ टीम भी आ रही है. उन्होंने बताया कि इसमें ठेकेदार और मकान मालिक से भी बात की गई है. एक बच्ची की मौत हुई है. कुछ घायल हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है. मलबे में कोई भी व्यक्ति नहीं दवा है.

