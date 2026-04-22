ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बड़ा हादसा , छत से गिरकर युवक की मौत, युवती भी घायल
ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में युवक और युवती की छत से नीचे गिर गए हैं.इस हादसे में युवक की मौके पर मौत हुई है,जबकि युवती घायल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 22, 2026 at 8:42 PM IST
बिलासपुर : बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में शव मिली है,वहीं युवती घायल है. बताया जा रहा है कि दोनों छत से नीचे गिरे जिसके बाद उन्हें गंभीर चोट आई. गंभीर चोट आने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई.वहीं युवती घायल है,जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है.
ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में हादसा
तिफरा स्थित बस स्टैंड ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक की छत से गिरने से मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद युवती गंभीर रूप से घायल हो गई .मृतक की पहचान चिरंजीव पांडे उर्फ चिंटू पांडे (23 वर्ष), निवासी यदुनंदन नगर तिफरा के रूप में हुई है, जो एक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था. वहीं घायल युवती महिमाश्री उर्फ गरिमा बताई जा रही है, जो गांधी चौक क्षेत्र की रहने वाली है.
युवक युवती के बीच था प्रेम संबंध
पुलिस के अनुसार शुरूआती जानकारी में पता चला कि दोनों के बीच पिछले तीन वर्षों से प्रेम संबंध था. घटना स्थल ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 34 की छत पर शराब के गिलास, बोतल, कपड़े और अन्य सामान मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों ने शराब का सेवन किया था. घटना में युवक के सिर में गंभीर चोट और दाहिनी जांघ टूटने की बात सामने आई है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं युवती की रीढ़ में चोट आई है और वह चलने-फिरने में असमर्थ बताई जा रही है. उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
तिफरा स्थित अभिलाषा परिसर में युवक की लाश मिली है. उसके साथ एक घायल युवती भी थी जो गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.शुरुआती जांच मे छत से गिरने का पता चल रहा है फिलहाल मामले में आगे जांच जारी है और जांच के बाद ही घटना कैसे हुआ या फिर अन्य कारण है वह स्पष्ट होगा- किशोर केवट,सिरगिट्टी थाना प्रभारी
वही मौके की स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक तौर पर छत से गिरने की आशंका जताई जा रही है.बताया जा रहा है कि छत का दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे मामला और भी संदिग्ध बन गया है. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है.
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