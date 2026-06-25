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दिल्ली की नंद नगरी में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत

दिल्ली नंद नगरी में तेज रफ्तार बस ने टैक्सी और बाइकें कुचल डाली. इस हादसे में 27 वर्षीय एक शख्‍स की मौत हो गई.

दिल्ली की नंद नगरी में बड़ा सड़क हादसा
दिल्ली की नंद नगरी में बड़ा सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 25, 2026 at 9:06 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. हादसा नंद नगरी बस डिपो के पास मुख्य सड़क पर उस समय हुआ जब एक बस फ्लाईओवर से उतरते हुए अनियंत्रित हो गई और पहले एक टैक्सी से टकराई, उसके बाद तीन मोटरसाइकिल सवारों को अपनी चपेट में ले लिया.

पुलिस के अनुसार बुधवार रात करीब 9:30 बजे नंद नगरी थाने को सड़क दुर्घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में पता चला कि नंद नगरी फ्लाईओवर से नीचे उतर रही एक बस ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क पर चल रही एक टैक्सी को टक्कर मार दी. इसके बाद बस आगे बढ़ते हुए तीन मोटरसाइकिल सवारों से भी जा टकराई.

दिल्ली में बेकाबू बस का कहर (ETV Bharat)

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने एक घायल युवक विनीत (27) को मृत घोषित कर दिया. वहीं रोहित और सूरज नामक दो अन्य घायल युवकों का उपचार जारी है. उनकी हालत पर डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं.

घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. बस को जब्त कर लिया गया है. दोनों टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि हादसे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अहलावत ने बताया कि नंद नगरी थाना पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसा चालक की लापरवाही, वाहन में तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से हुआ. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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