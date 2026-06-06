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देहरादून में बड़ा हादसा, हरिद्वार हाईवे पर कार में लगी आग, सड़क पर लगा लंबा जाम

देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर आज 6 जून शनिवार देर शाम को अचानक से उस समय अफरा-तफरी मच गई थी, जब कार में अचानक आग लगी.

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हरिद्वार हाईवे कार में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 8:40 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 8:49 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले के बड़ी खबर सामने आई है. हरिद्वार हाईवे पर हर्रावाला के पास एक कार में अचानक से आग लगी गई थी. आग लगने के कारण हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया था. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी.

हरिद्वार हाईवे पर कार में आग लगने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी. कार में लगी आग की लपेट काफी भयावह नजर आ रही है. कार में आग कैसे लगी, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है. प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है.

देहरादून में हरिद्वार हाईवे पर कार में लगी आग (ETV Bharat)

पूरी जानकारी आने पर खबर में अपडेट किया जाएगा.

Last Updated : June 6, 2026 at 8:49 PM IST

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हरिद्वार हाईवे कार में लगी आग
देहरादून कार में आग लगी
MAJOR ACCIDENT IN DEHRADUN

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