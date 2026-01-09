ETV Bharat / state

अटल आवास में बड़ा हादसा, जर्जर सीढ़ी ढहने से मां बेटी घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज

धमतरी के अटल आवास में हादसा होने से मां बेटी घायल हो गए हैं.दोनों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है.

MAJOR ACCIDENT IN ATAL AWAS
जर्जर सीढ़ी ढहने से मां बेटी घाय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 9, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी : धमतरी में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया.यहां अटल आवास की जर्जर सीढ़ी ढहने से मां और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. आसपास मौजूद लोगों ने मां बेटी को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका उपचार चल रहा है. वहीं हादसे के बाद अटल आवास रहवासियों में आक्रोश देखने को मिला . महिलाओं का कहना है कि जिम्मेदार झांकने तक नहीं आते हैं. अटल आवास काफी जर्जर हो गया है. लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां रहने को मजबूर हैं. शुक्रवार की सुबह जो हादसा हुआ है उसमें मां बेटी घायल हो गए हैं.

कहां हुआ है हादसा ?

सोरिद वार्ड के डिपोपारा का अटल आवास कालोनी को बने काफी टाइम हो गया है. जहां बहुत से परिवार निवासरत हैं. पुराना निर्माण होने की वजह से अटल आवास काफी जर्जर है. यहां रहने वाले लोगों ने पहले भी आवास की रिपेयरिंग को लेकर मांग रखी थी,लेकिन वो पूरी नहीं हुई.वहीं शुक्रवार सुबह जब अटल आवास परिसर में हादसा हुआ तो हड़कंप मच गया.प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला एक बच्ची को गोद में लेकर नीचे उतर रही थी,इसी दौरान सीढ़ी ढह गई.

Major accident in Atal Awas
अटल आवास में बड़ा हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बच्ची को गोद में लेकर उतर रही थी मां
घायल महिला की सास कंचन सेन ने बताया कि सीढ़ी ढहने से उनकी बहू रूचि सेन (35) और पोती आरुषि सेन 3 साल दोनों गिर गई. इसके बाद दोनों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला में भर्ती कराया गया है. महिला ने बताया कि रुचि अपने बच्ची को गोद में लेकर काम पर जाने के लिए नीचे उतर रही थी. इसी दौरान सीढ़ी ढह गया और दोनों नीचे दब गए.

अटल आवास में बड़ा हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अटल आवास के सभी घर जर्जर हो चुके हैं, आए दिन कुछ ना कुछ ढहते और प्लास्टर गिरते रहता है. जिससे खतरा बना हुआ है. अब सीढ़ी ढह जाने से छत में जाने के लिए लोहे की सीढ़ी बनाकर काम चला रहे हैं - कंचन सेन, रहवासी

महिलाओं ने आरोप लगाया कि कई बार जिम्मेदार व्यक्ति आए और देखकर चले गए. लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ.बताया जा रहा है कि अटल आवास में सुधार के लिए यहां निवासरत लोगों ने पूर्व में भी मांग की थे, लेकिन फिर भी स्थिति नहीं सुधरी, अब लोग रिस्क लेकर यहां रहने को मजबूर है, वहीं शुक्रवार सुबह अटल आवास का हिस्सा भरभरा कर गिरा तो मौके पर चीख पुकार मच गई थी.

ढाई साल में भी नहीं मिली अनुकंपा नियुक्ति, आश्वासन की फाइलों में दब गई 1256 परिवारों की जिंदगी

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी होगी दूर, 49 नए पद शासन ने किए स्वीकृत

रायपुर रेलवे स्टेशन पर पहली बार हेल्दी वेटिंग लाउंज, ट्रेन के इंतजार के दौरान मिलेगी आरामदायक सुविधा

TAGGED:

DILAPIDATED STAIRCASE COLLAPSES
MOTHER DAUGHTER INJURED
अटल आवास
मां बेटी घायल
MAJOR ACCIDENT IN ATAL AWAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.