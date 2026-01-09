ETV Bharat / state

अटल आवास में बड़ा हादसा, जर्जर सीढ़ी ढहने से मां बेटी घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज

धमतरी : धमतरी में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया.यहां अटल आवास की जर्जर सीढ़ी ढहने से मां और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. आसपास मौजूद लोगों ने मां बेटी को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका उपचार चल रहा है. वहीं हादसे के बाद अटल आवास रहवासियों में आक्रोश देखने को मिला . महिलाओं का कहना है कि जिम्मेदार झांकने तक नहीं आते हैं. अटल आवास काफी जर्जर हो गया है. लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां रहने को मजबूर हैं. शुक्रवार की सुबह जो हादसा हुआ है उसमें मां बेटी घायल हो गए हैं.





कहां हुआ है हादसा ?

सोरिद वार्ड के डिपोपारा का अटल आवास कालोनी को बने काफी टाइम हो गया है. जहां बहुत से परिवार निवासरत हैं. पुराना निर्माण होने की वजह से अटल आवास काफी जर्जर है. यहां रहने वाले लोगों ने पहले भी आवास की रिपेयरिंग को लेकर मांग रखी थी,लेकिन वो पूरी नहीं हुई.वहीं शुक्रवार सुबह जब अटल आवास परिसर में हादसा हुआ तो हड़कंप मच गया.प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला एक बच्ची को गोद में लेकर नीचे उतर रही थी,इसी दौरान सीढ़ी ढह गई.