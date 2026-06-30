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अलीगढ़ में बड़ा हादसा: जर्जर इमारत गिरी, मलबे में दबे दो मज़दूर

जर्जर इमारत का मलबा भरभराकर गिरा, दो मजदूर चपेट में आने से हुए घायल

जर्जर इमारत गिरी, मलबे में दबे दो मज़दूर
जर्जर इमारत गिरी, मलबे में दबे दो मज़दूर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 5:13 PM IST

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अलीगढ़: कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मदार गेट के ताला मार्केट में मंगलवार को एक जर्जर भवन को तोड़ते समय बड़ा हादसा हो गया. भवन का हिस्सा अचानक भरभराकर गिरने से वहां काम कर रहे दो मजदूर मलबे में दब गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन राहत बचाव का कार्य शुरू कराया.

मलबे में दबे दोनों मजदूरों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया. गंभीर रूप से घायल दोनों मजदूरों को 108 एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों की पहचान थाना हरदुआगंज क्षेत्र के काजमाबाद निवासी सद्दीक और सुलेमान के रूप में हुई है. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री संजीव कुमार शर्मा: भवन काफी पुराना और जर्जर था. उसे तोड़ने का काम चल रहा था, तभी अचानक दीवार और छत का हिस्सा गिर गया, जिससे दोनों मजदूर उसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद आसपास के व्यापारियों और लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई.

सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम के कारणों की जांच शुरू कर दी. पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है, जिनकी देखरेख में भवन को तोड़ने का कार्य कराया जा रहा था.

हादसे में घायल मजदूर सद्दीक ने बताया कि वे भवन तोड़ने का काम कर रहे थे, तभी अचानक भवन का हिस्सा गिर गया और वे मलबे में दब गए. वहीं, भवन तुड़वाने वाले मयंक ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हादसे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में दो मंजिला इमारत ढही, एक मजदूर की मौत, मलबे से निकाले गए 6 लोग - Building collapsed in Muzaffarnagar

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