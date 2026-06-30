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अलीगढ़ में बड़ा हादसा: जर्जर इमारत गिरी, मलबे में दबे दो मज़दूर

अलीगढ़: कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मदार गेट के ताला मार्केट में मंगलवार को एक जर्जर भवन को तोड़ते समय बड़ा हादसा हो गया. भवन का हिस्सा अचानक भरभराकर गिरने से वहां काम कर रहे दो मजदूर मलबे में दब गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन राहत बचाव का कार्य शुरू कराया.

मलबे में दबे दोनों मजदूरों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया. गंभीर रूप से घायल दोनों मजदूरों को 108 एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों की पहचान थाना हरदुआगंज क्षेत्र के काजमाबाद निवासी सद्दीक और सुलेमान के रूप में हुई है. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री संजीव कुमार शर्मा: भवन काफी पुराना और जर्जर था. उसे तोड़ने का काम चल रहा था, तभी अचानक दीवार और छत का हिस्सा गिर गया, जिससे दोनों मजदूर उसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद आसपास के व्यापारियों और लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई.