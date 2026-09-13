धनबाद में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा, मलबे में दबने से तीन की मौत, कई के दबे होने की आशंका
धनबाद में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया जिसमें तीन लोगों की दबकर मौत हो गई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 13, 2026 at 12:53 PM IST
धनबादः कतरास रामकनाली ओपी क्षेत्र के केशालपुर कुम्हारपट्टी में रविवार सुबह अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग अवैध तरीके से कोयला निकालने के लिए खदान के अंदर घुसे थे. इसी दौरान अचानक ऊपर से मिट्टी का बड़ा हिस्सा धंस गया और वहां मौजूद कई लोग मलबे में दब गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और अपने स्तर से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. लोगों ने मलबे को हटाकर काफी खोजबीन की और करीब तीन लोगों को बाहर निकाला. इसके बाद तीनों को आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
मृतकों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी
हादसे में मृतकों की पहचान केवट कूली निवासी मुनिया देवी और बेलगोंजाबाद निवासी एक व्यक्ति के रूप में बताई जा रही है. हालांकि, मृतकों की पूरी पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.
हादसे के बाद इलाके में हड़कंप
वहीं, इस हादसे में करीब पांच से छह अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है. स्थानीय लोग लगातार मलबा हटाकर अंदर फंसे लोगों की तलाशी कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि कुछ लोग हादसे से पहले ही बाहर निकलने में सफल रहे थे. घटना की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. अवैध खनन को लेकर एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
घटना की जानकारी नहीं हैः बाघमारा डीएसपी
वहीं, मामले को लेकर जब डीएसपी बाघमारा अजित कुमार विमल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें फिलहाल घटना की जानकारी नहीं है. ऐसे में हादसे में कितने लोग दबे हैं और कितनी मौतें हुई हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि प्रशासन और पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी.
ग्रामीण एसपी मोहम्मद याकूब का बयान
वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत में ग्रामीण एसपी मोहम्मद याकूब ने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को मिली है. हालांकि, अभी मौतों की संख्या को लेकर स्पष्ट रूप से कुछ कहना संभव नहीं है. पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है और घटनास्थल से संबंधित तथ्यों की जांच की जा रही है.
रामकनाली ओपी प्रभारी अलीशा अग्रवाल का बयान
इधर, रामकनाली ओपी प्रभारी अलीशा अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण कोयला चुनने के लिए गए थे. इसी दौरान अचानक मिट्टी धंसने से हादसा हो गया. हालांकि, उन्होंने इस घटना को अवैध उत्खनन के दौरान हुई दुर्घटना मानने से इनकार किया है. ओपी प्रभारी ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की है. हालांकि, मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. पुलिस की ओर से मृतकों के नाम की जानकारी जुटाई जा रही है.
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