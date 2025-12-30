ETV Bharat / state

न्यू ईयर 2026 से पहले बड़ा हादसा, हाईवा ने मारी जीप को टक्कर, 2 की मौत, 11 घायल

मृतक लोग परिवार के साथ झांड़ फूंक कराने के लिए जा रहे थे, तभी ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 30, 2025 at 1:40 PM IST

बलौदा बाजार: नए साल के आगमन से पहले एक फिर रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ही. हादसे में 11 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें कुछ की हालत गंभीर है. हादसा जिले के गिधपुरी थाना इलाके के ग्राम तमौरी-खपरी इलाके में हुई. देर रात हुए इस हादसे से स्थानीय लोगों में गुस्सा भी है. स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क किनारे एक तूफान गाड़ी खड़ी थी. तभी तेज रफ्तार से आ रहे हाईवा ट्रक ने उसमें पीछे से टक्कर मार दी. हादसा इतना खतरनाक था कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई. हादसे में 11 लोगों को चोटें आई हैं. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है.


घायलों ने बताया कि वे सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और अपनी 17 वर्षीय बेटी सुषमा कमल की तबीयत खराब होने के कारण उसे लेकर खपरी गांव में बैगा (झाड़-फूंक करने वाले) के पास जा रहे थे. सुषमा को कुछ दिन पहले अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी, लेकिन परिजन उसकी हालत को लेकर चिंतित थे. इसी वजह से पूरा परिवार रात में ही बैगा के पास जाने के लिए निकला था.

सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में मारी टक्कर

परिवार जिस गाड़ी से जा रहा था वो किसी काम से तमौरी–खपरी मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी थी. कुछ लोग गाड़ी से उतरकर पास में ही रुके हुए थे, जबकि अधिकांश सदस्य गाड़ी के अंदर बैठे थे. इसी दौरान चिखली घाट की ओर रेत लेने जा रही एक हाईवा तेज रफ्तार में आई और पीछे से खड़ी क्रूजर को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि क्रूजर सड़क से उतरकर खेत में जा पलटी. हादसे में वाहन के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े.



चीख-पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीण

हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. अंधेरे और अफरा-तफरी के बीच ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला. किसी के कपड़े फटे थे, तो कोई खून से लथपथ पड़ा था. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा. इस दर्दनाक हादसे में शांति बाई कमल (70 वर्ष) और युगल किशोर कमल (18 वर्ष) की मौत हो गई.



हादसे में घायल हुए लोगों को नाम

  • ज्योति कमल, उम्र 25 साल
  • नेहा कमल,उम्र 21 साल
  • संतोष कमल
  • भूषण कमल
  • जोगेंद्र कमल, उम्र 21 साल
  • उमा भारती,उम्र 25 साल


प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हाईवा काफी तेज रफ्तार में आया और खड़ी गाड़ी को देखकर भी ब्रेक नहीं लगाया. आशंका जताई जा रही है कि चालक को झपकी आ गई होगी या वह लापरवाही से वाहन चला रहा होगा. पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी गई है.

बलौदा बाजार जिले के थाना गिधपुरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तमौरी-खपरी के पास देर रात यह गंभीर हादसा हुआ है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क किनारे खड़ी क्रूजर वाहन को पीछे से तेज रफ्तार हाइवा ने टक्कर मार दी, जिससे क्रूजर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में पलट गई: अभिषेक सिंह, ASP



ASP अभिषेक सिंह के अनुसार, हादसे की सूचना मिलते ही गिधपुरी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को वाहन से बाहर निकालकर एंबुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया. इस दुर्घटना में कुल 11 लोग घायल हुए थे, जिनमें से दो लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. ASP ने बताया कि मृतकों की पहचान शांति बाई कमल उम्र लगभग 70 वर्ष और युगल किशोर कमल उम्र लगभग 18 वर्ष के रूप में हुई है. घायलों में से कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज जिला अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में किया जा रहा है.

ASP अभिषेक सिंह ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर हाईवा चालक की लापरवाही सामने आ रही है. पुलिस द्वारा हाइवा चालक की तलाश की जा रही है और वाहन को जब्त करने की कार्रवाई भी की गई है.

संपादक की पसंद

