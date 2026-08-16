हमीरपुर में परिचालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा; बेतवा पुल पर चलती बस से पहिये के बोल्ट खुले, सवार थे 12 लोग
राठ डिपो प्रभारी एवं एआरएम निखिल वर्मा ने बताया कि बस के पहियों के बोल्ट खुलने की घटना की जांच कराई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 3:25 PM IST
हमीरपुर : जिले में रविवार को रोडवेज बस के परिचालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया. राठ से दिल्ली सराय काले खां के लिए निकली राठ डिपो की रोडवेज बस करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद चिकासी-बेतवा पुल पर बेदम हो गई. पुल पर चढ़ते समय बस के पिछले बाएं हिस्से के दोनों पहियों के बोल्ट खुल गए. पहिये से आई आवाज परिचालक ने समय रहते सुन ली और चालक को बस रोकने के लिए कहा. चालक ने तत्काल बस रोक दी. इससे बड़ा हादसा टल गया.
परिचालक महेश तिवारी ने बताया कि बस रविवार सुबह करीब 8:30 बजे राठ से दिल्ली सराय काले खां के लिए रवाना हुई थी. राठ से करीब 30 किलोमीटर दूर राठ-उरई मार्ग पर चिकासी थाना क्षेत्र के चिकासी-मोहाना बेतवा नदी पुल पर करीब 9:30 बजे घटना हुई. बस में सात यात्री, तीन अन्य स्टाफ, चालक और परिचालक समेत कुल 12 लोग सवार थे.
उन्होंने बताया कि पुल पर चढ़ते समय पीछे से अचानक आवाज सुनाई दी. पीछे झांककर देखा तो पहिये के बोल्ट खुले दिखाई दिए. उन्होंने चालक को तत्काल बस रोकने के लिए कहा. उस समय बस की गति करीब 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी. बस रुकने पर पता चला कि पिछले बाएं हिस्से के दोनों पहियों के बोल्ट खुल चुके थे और एक पहिया निकलकर बाहर आ गया था.
उन्होंने बताया कि अगर समय रहते आवाज पर ध्यान नहीं जाता और पहिया निकलने के बाद बस आगे बढ़ती रहती तो बड़ा हादसा हो सकता था. बस रुकते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. करीब 15 से 20 मिनट बाद दूसरी बस मौके पर पहुंची, जिससे यात्रियों को आगे भेजा गया.
उन्होंने बताया कि घटना के बाद बस करीब चार घंटे तक पुल के बीच उसी हालत में खड़ी रही. इस दौरान बारिश भी होती रही. बस को हटाने के लिए रोडवेज का मिस्त्री जैक लेकर पहुंचा, लेकिन खराब होने से वह काम नहीं कर सका. बाद में दूसरा जैक भेजे जाने की बात सामने आई. परिचालक के अनुसार, घटना के करीब साढ़े चार घंटे तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. हालांकि राठ डिपो प्रभारी एवं एआरएम ने मौके पर पहुंचने का दावा किया.
परिचालक का आरोप है कि बस रात में फोरमैन की जांच के बाद डिपो से रवाना हुई थी. इसके बावजूद दिल्ली के करीब 507 किलोमीटर लंबे सफर पर निकली बस के महज 30 किलोमीटर में ही पहियों के बोल्ट खुलने से रोडवेज की फिटनेस और मेंटेनेंस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह करीब 22 वर्षों से रोडवेज में परिचालक हैं. उनके अनुसार उनके सामने इस तरह की घटना पहले नहीं हुई थी.
राठ डिपो प्रभारी एवं एआरएम निखिल वर्मा ने बताया कि बस के पहियों के बोल्ट खुलने की घटना की जांच कराई जा रही है. फोरमैन से रिपोर्ट मांगी गई है और यह पता किया जा रहा है कि बस की जांच किस फोरमैन या मिस्त्री ने की थी. मेंटेनेंस में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी. बस को हटाने में जैक की खराबी के कारण देरी हुई.
एआरएम आरपी साहू ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है. बस को हटाने के लिए मिस्त्री और जैक भेजा गया था, लेकिन जैक काम नहीं कर रहा था. बस की आखिरी तकनीकी जांच कब और किसने की थी, इसकी जानकारी ली जा रही है. मामले की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
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