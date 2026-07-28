भरतपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला: प्लेटफॉर्म नंबर-4 का हिस्सा ढहा, पलटने से बची
अचानक पत्थर, ईंट, टाइल्स, कंक्रीट, गिट्टी और मिट्टी का भारी मलबा सीधे रेल लाइन पर आ गिरा.
Published : July 28, 2026 at 3:00 PM IST
भरतपुर: भरतपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार रात एक बड़ा रेल हादसा उस समय टल गया, जब प्लेटफॉर्म नंबर-4 का एक हिस्सा अचानक भरभराकर ढह गया. घटना उस समय हुई जब एक मालगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर-4 की लूप लाइन से गुजर रही थी. प्लेटफॉर्म का करीब 10 से 15 फीट हिस्सा टूटकर सीधे रेल पटरी और मालगाड़ी के नीचे जा गिरा. मलबा पटरी पर गिरते ही मालगाड़ी को जोरदार झटका लगा, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से संभावित दुर्घटना टल गई.
घटना सोमवार रात करीब 10:45 बजे की है. मालगाड़ी जैसे ही प्लेटफॉर्म के समानांतर आगे बढ़ रही थी, उसी दौरान प्लेटफॉर्म का एक बड़ा हिस्सा अचानक ध्वस्त हो गया. पत्थर, ईंट, टाइल्स, कंक्रीट, गिट्टी और मिट्टी का भारी मलबा सीधे रेल लाइन पर आ गिरा. अचानक आए झटके से खतरे का आभास होते ही लोको पायलट ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिससे मालगाड़ी मौके पर ही रुक गई और संभावित बड़ा हादसा टल गया.
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आधी रात हटाया मलबा: घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी, इंजीनियरिंग विभाग के सुपरवाइजर, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) तथा स्टेशन स्टाफ मौके पर पहुंच गया. संकरी जगह होने के कारण भारी मशीनों का उपयोग संभव नहीं था, इसलिए कर्मचारियों ने हाथों से ही मलबा हटाने का काम शुरू किया. आधी रात तक रेल पटरी को साफ कर मालगाड़ी को सुरक्षित रवाना करने के प्रयास जारी रहे.
ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला: हादसे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर रेल संचालन प्रभावित हो गया. इसके चलते हरिद्वार-बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस (19019) को निर्धारित प्लेटफॉर्म के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर-5 से रवाना किया गया, ताकि अन्य ट्रेनों का संचालन सामान्य बना रहे.
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चालक की सतर्कता से टली दुर्घटना: यदि मालगाड़ी कुछ दूरी और आगे बढ़ जाती तो पटरी पर फैले भारी मलबे के कारण उसके डिब्बे पटरी से उतर सकते थे. ऐसे में मालगाड़ी के पलटने की आशंका थी. लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया और संभावित बड़ा हादसा टल गया. घटना के समय प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री ट्रेन नहीं थी. अगर उसी समय किसी सवारी ट्रेन का आवागमन होता या प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ होती, तो स्थिति कहीं अधिक गंभीर हो सकती थी.
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बारिश और जर्जर प्लेटफॉर्म पर उठे सवाल: घटना के समय भरतपुर में बारिश हो रही थी. प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि लगातार बारिश, प्लेटफॉर्म की पुरानी संरचना और लंबे समय से आवश्यक मरम्मत नहीं होने के कारण यह हिस्सा कमजोर हो गया था. मालगाड़ी के गुजरने से उत्पन्न कंपन के दौरान प्लेटफॉर्म का हिस्सा अचानक ढह गया. हालांकि वास्तविक कारण तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
पुराना प्लेटफॉर्म, सुदृढ़ीकरण की योजना बनेगी: कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि सोमवार रात प्लेटफॉर्म नंबर-4 का कुछ हिस्सा ढहने की घटना हुई है. घटना के तुरंत बाद रेल प्रशासन ने क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया है. उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म काफी पुराना है, इसलिए अब इसके सुदृढ़ीकरण और क्षतिग्रस्त हिस्सों के रिप्लेसमेंट की योजना तैयार की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो.