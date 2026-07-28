ETV Bharat / state

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला: प्लेटफॉर्म नंबर-4 का हिस्सा ढहा, पलटने से बची

प्लेटफॉर्म का हिस्सा ढहा ( Source - Kota Rail Mandal )