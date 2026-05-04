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बल्लभगढ़ स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी, RPF जवान ने बचाई जान

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय फंसे यात्री को RPF जवान ने बचाया.

Ballabgarh railway station accident
बल्लभगढ़ स्टेशन पर बड़ा हादसा टला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 4, 2026 at 11:40 AM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया. दरअसल, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हुई इस घटना ने कुछ पलों के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना दिया. चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री अचानक संतुलन खो बैठा और ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया.

CCTV में कैद घटना: यह पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि कैसे यात्री तेजी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है और उसका पैर फिसल जाता है. कुछ ही सेकंड में स्थिति बेहद खतरनाक हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो यह घटना दोपहर करीब 1:08 बजे हुई, जब गाड़ी संख्या 12060 जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित ठहराव के बाद रवाना हो रही थी. यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से कोटा के बीच चलती है और बल्लभगढ़ इसका पहला स्टॉप है.

चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी (ETV Bharat)

RPF जवान की बहादुरी से बची जान: फुटेज के मुताबिक मौके पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल विकास ने बिना समय गंवाए तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने फंसे हुए यात्री को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर बाहर निकाल लिया. उनकी इस तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों में डर और घबराहट का माहौल बन गया था.

आरपीएफ प्रभारी की अपील: इस पूरे मामले में आरपीएफ प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि, "कांस्टेबल की सतर्कता और बहादुरी के कारण एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकी. रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है. यात्रियों को कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है."

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