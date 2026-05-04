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बल्लभगढ़ स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी, RPF जवान ने बचाई जान

बल्लभगढ़ स्टेशन पर बड़ा हादसा टला ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया. दरअसल, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हुई इस घटना ने कुछ पलों के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना दिया. चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री अचानक संतुलन खो बैठा और ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया. CCTV में कैद घटना: यह पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि कैसे यात्री तेजी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है और उसका पैर फिसल जाता है. कुछ ही सेकंड में स्थिति बेहद खतरनाक हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो यह घटना दोपहर करीब 1:08 बजे हुई, जब गाड़ी संख्या 12060 जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित ठहराव के बाद रवाना हो रही थी. यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से कोटा के बीच चलती है और बल्लभगढ़ इसका पहला स्टॉप है. चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी (ETV Bharat)