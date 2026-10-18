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बकरी बाजार के मेले में हादसा टला, बेयरिंग टूटने और झूले की फ्रेमिंग में हुई गड़बड़ी

ग्रेविटी झूला में गड़बड़ी से मची अफरा-तफरी ( ETV Bharat )

रांची: राजधानी रांची के बकरी बाजार में शनिवार की रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां दुर्गा पूजा पंडाल परिसर में आयोजित मेले में लगा ग्रेविटी झूला अचानक एक तरफ झुक गया. बताया जा रहा है कि झूले का बेयरिंग टूटने और उसकी फ्रेमिंग में खामी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई. हादसे के दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें आई. घटना के बाद मेले में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि तत्काल स्थिति पर काबू पा लिया गया.

शनिवार देर रात का मामला