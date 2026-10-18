बकरी बाजार के मेले में हादसा टला, बेयरिंग टूटने और झूले की फ्रेमिंग में हुई गड़बड़ी
रांची के बकरी बाजार में दुर्गा पूजा मेले में बड़ा हादसा टल गया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 18, 2026 at 8:11 PM IST
रांची: राजधानी रांची के बकरी बाजार में शनिवार की रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां दुर्गा पूजा पंडाल परिसर में आयोजित मेले में लगा ग्रेविटी झूला अचानक एक तरफ झुक गया. बताया जा रहा है कि झूले का बेयरिंग टूटने और उसकी फ्रेमिंग में खामी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई. हादसे के दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें आई. घटना के बाद मेले में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि तत्काल स्थिति पर काबू पा लिया गया.
शनिवार देर रात का मामला
मिली जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात बकरी बाजार में लगे ग्रेविटी झूले में झूलने के लिए काफी भीड़ जमा थी. लोगों ने झूले पर झूलने के लिए टिकट कटवाया और सभी झूले पर बैठ भी गए, जैसे ही झूला स्टार्ट हुआ उसका बेयरिंग टूट गया. बेयरिंग टूटने की वजह से झूला एक तरफ पूरी तरह से झुक गया. झूला पर बैठे लोगों की हालत खराब हो गई. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल और पूजा पंडाल के वॉलिंटियर्स ने स्थिति संभाल ली और सभी को सुरक्षित झूले से वापस नीचे उतार लिया.
पैसे वापसी के लिए हंगामा
झूले से उतर के कुछ लोगों ने पैसे वापसी की मांग को लेकर हंगामा भी किया. हालांकि पुलिस ने मामला शांत कराया और लोगों के पैसे भी वापस करवाए. वहीं झूला हादसे पर आयोजकों ने बताया कि मशीन में खराबी आने के कारण यह घटना हुई. इसमें ठेकेदार या संचालक की कोई गलती नहीं है. हादसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है. लेकिन ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं है.
झूला में तकनीकी खराबी आई थी. पूजा पंडाल में पुलिस की टीम पूरी सजगता के साथ ड्यूटी कर रही थी. स्थिति तुरंत सामान्य कर लिया गया था:- सनोज चौधरी, कोतवाली थाना प्रभारी
पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोजक ने बताया कि परिसर में एंबुलेंस की व्यवस्था है. चार से पांच डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं. इसके अलावा पुलिस बल, 30 गार्ड और 100 निजी गार्ड किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मौजूद हैं. आयोजकों का मानना है कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो और किसी को किसी तरह की चोट न पहुंचे.
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