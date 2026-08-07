ETV Bharat / state

गुरुग्राम में स्कूल की दीवार गिरने से यूपी के दो मजदूरों की मौत, बिल्डिंग के रिनोवेशन का चल रहा काम

गुरुग्राम के वसंत वैली स्कूल में दीवार गिरने से दो मजदूरों की मौत. बारिश से बचने के लिए दीवार के पास बैठे थे दोनों.

ACCIDENT AT VASANT VALLEY SCHOOL
गुरुग्राम के वसंत वैली स्कूल में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2026 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्रामः डीएलएफ फेज-2 स्थित वसंत वैली स्कूल में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. स्कूल परिसर में रिनोवेशन और एक्सटेंशन के दौरान पुरानी बिल्डिंग की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे में मलबे के नीचे दबने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद स्कूल परिसर और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

बारिश से बचने के लिए दीवार के पास बैठे थे दोनों मजदूरः जानकारी के अनुसार, स्कूल में पुरानी बिल्डिंग के रिनोवेशन और एक्सटेंशन का कार्य चल रहा था. इसी दौरान बारिश शुरू होने पर दोनों मजदूर पुरानी बिल्डिंग की दीवार के पास जाकर बैठ गए. अचानक दीवार भरभराकर गिर गई और दोनों मजदूर मलबे के नीचे दब गए. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

गुरुग्राम में स्कूल की दीवार गिरने से यूपी के दो मजदूरों की मौत, (ETV Bharat)

मेरठ के रहने वाले थे दोनों मृतकः हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के किठौर निवास मृतक सुराज और दयानंद के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों स्कूल परिसर में पुराने पेड़ों को हटाकर नए पौधे लगाने के कार्य के लिए आए हुए थे.

पुलिस ने शुरू की जांचः घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं और हादसे में किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं बरती गई.

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद में बिहार के 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत, सीवरेज खुदाई के दौरान मशीन में करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा

TAGGED:

दीवार गिरने से दो मजदूरों की मौत
गुरुग्राम में 2 मजदूरों की मौत
TWO LABORERS DIE IN GURUGRAM
वसंत वैली स्कूल में बड़ा हादसा
ACCIDENT AT VASANT VALLEY SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.