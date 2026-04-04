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फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस डिपो में बड़ा हादसा, दो बसों के बीच दबकर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

ब्रेक फेल होने के कारण चालक घायलः मिली जानकारी के अनुसार फरीदाबाद में चलने वाली सिटी बस सेवा की एक बस सुबह गुरुग्राम से चालक और परिचालक को लेकर बल्लभगढ़ बस स्टैंड स्थित सिटी बस सर्विस स्टेशन पर पहुंची थी. इसी दौरान वहां पर खड़े एक चालक कैलाश, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, अपनी बस के पास खड़ा होकर दूसरी बस को पीछे करने में मदद कर रहा था. दूसरी बस को पीछे किया जा रहा था, अचानक से बस का ब्रेक फेल हो गया.

फरीदाबाद: बल्लभगढ़ बस डिपो में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद बस डिपो में मौजूद अन्य चालक और परिचालकों में नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने बसों का संचालन रोककर विरोध जताया.

कंधे और सिर में गंभीर चोटः ब्रेक फेल होने के कारण बस नियंत्रण से बाहर हो गई और वहां पास में खड़ी दूसरी बस से टकरा गई. इसी दौरान कैलाश दोनों बसों के बीच में आ गया और बसों के बीच दब गया. इस हादसे में कैलाश को कंधे और सिर में गंभीर चोटें आईं. मौके पर मौजूद अन्य चालक और परिचालकों ने तुरंत उसे बसों के बीच से निकाला और इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

'बसों की नियमित जांच और मरम्मत नहीं': बल्लभगढ़ बस स्टैंड से सिटी बस चलाने वाले चालक संतराम ने बताया कि "सुबह करीब 8 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनका एक साथी दो बसों के बीच दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया है." इस खबर के बाद बस डिपो में मौजूद सभी चालक और परिचालकों में नाराजगी फैल गई. चालकों का कहना है कि बसों की समय पर ठीक तरह से देखभाल और सर्विस नहीं की जाती है कई बसें लंबे समय से बिना सही मेंटेनेंस के ही सड़कों पर चलाई जा रही हैं. उनका आरोप है कि अगर बसों की नियमित जांच और मरम्मत होती तो शायद यह हादसा नहीं होता.

धरने पर बैठे चालकः हादसे के बाद सभी चालक और परिचालक बस डिपो पर ही धरने पर बैठ गए और बसों का संचालन रोक दिया. चालकों की मांग है कि पहले कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आए और उनसे बातचीत करे, उसके बाद ही बस सेवा को दोबारा शुरू किया जाएगा.

तकनीकी खराबी के कारण ब्रेक फेल: वहीं सिटी बस के ऑपरेशन मैनेजर अमित ने कहा कि "यह एक तकनीकी हादसा है. बसों की समय-समय पर सर्विस कराई जाती है, लेकिन जिस बस से यह हादसा हुआ है, उसमें किसी तकनीकी खराबी के कारण ब्रेक फेल हो गया होगा." उन्होंने कहा कि "इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि हादसा किस वजह से हुआ. फिलहाल घायल चालक कैलाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है."