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दिल्ली के सरकारी स्कूल में छात्राओं पर गिरा पंखा, एक के सिर पर लगे 9 टांके; परिजनों ने उठाये गंभीर सवाल

परिजनों ने स्कूल प्रशासन से मांग की है कि स्कूल की इमारत, पंखों और अन्य जरूरी सुविधाओं की नियमित जांच कराई जाए.

दिल्ली के स्कूल में बड़ा हादसा
दिल्ली के स्कूल में बड़ा हादसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2026 at 5:05 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सागरपुर इलाके स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में पंखा अचानक गिर गया. इससे 8वीं कक्षा की दो छात्राएं जख्मी हो गई. हादसे में एक छात्रा के माथे पर गहरा घाव हो गया. आनन-फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके माथे पर 9 टांके लगाए गए. वहीं दूसरी छात्रा को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया.

इस घटना ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों का कहना है कि स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि आज हादसा उनकी बच्ची के साथ हुआ है, लेकिन अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो भविष्य में किसी और बच्चे के साथ इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है.

डॉ जावेद, स्कूल एडमिन (ETV Bharat)

वहीं, स्कूल के एडमिन डॉक्टर जावेद का कहना है कि यह टेंट हाउस स्कूल के नाम से जाना जाता है. सुबह 8:30 की घटना है. दो बच्चियां हमारे पास आई थी, जिनके ऊपर स्कूल का सीलिंग फैन गिर गया था, जिसमें एक बच्ची तो ठीक थी. दूसरी बच्ची के सर पर कई टांके लगे हैं. फिलहाल बच्चियों की तबीयत ठीक है. उन्हें डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद घर भेज दिया गया है. परिजनों ने 100 नंबर कॉल करके पुलिस को सूचना दी थी. फिलहाल आगे की जांच किया जा रहा है.

स्कूल में इस तरह का हादसा बहुत चिंताजनक

स्थानीय निगम पार्षद के पति राजेश यादव का कहना है कि मैं स्कूल के बाहर ही खड़ा था, तभी देखा कि कुछ स्कूल के टीचर भागते हुए एक बच्ची को लेकर बाहर आ रहे थे, जिसे पास के अस्पताल में ले जा रहे थे. एक टीचर ने मुझे बताया कि एक बच्ची को चोट लग गया है, छत का पंखा नीचे गिर गया था. यह बहुत दुखद हादसा है, हालांकि एक बच्ची और घायल थी, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन इस बच्ची को ज्यादा चोट लगी थी. सरकारी स्कूल में इस तरह का हादसा होना बहुत चिंताजनक है.

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