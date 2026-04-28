ACB की बड़ी कार्रवाई, श्रम कल्याण अधिकारी की कार से डेढ़ लाख की संदिग्ध नकदी बरामद
सिरोही एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तलाशी के दौरान कार में रखे एक बैग से 500-500 के नोटों की तीन गड्डियां बरामद की.
Published : April 28, 2026 at 9:23 AM IST
सिरोही : जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है. एसीबी की टीम ने सोमवार देर रात श्रम कल्याण अधिकारी के कार की तलाशी लेकर डेढ़ लाख रुपये की संदिग्ध नकदी जब्त की है. इस कार्रवाई के बाद से ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है. सिरोही एसीबी इंस्पेक्टर कुइयाराम ने बताया की ACB को पूर्व में सूचना मिली थी कि श्रम कल्याण अधिकारी तथा विभाग का एक अन्य कर्मचारी आबूरोड की औद्योगिक इकाइयों से अवैध रूप से रिश्वत की रकम वसूल कर श्रम विभाग की अनुबंधित कार से सिरोही ला रहे हैं. इसी सूचना के सत्यापन के बाद यह कार्रवाई अंजाम दी गई.
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ACB ने कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग के श्रम कल्याण अधिकारी हर्षदीप सिंह गिल की अनुबंधित कार की आकस्मिक चेकिंग के दौरान 1 लाख 50 हजार रुपये की नकदी बरामद की है. यह कार्रवाई उस समय की गई जब अधिकारी आबूरोड से जिला मुख्यालय सिरोही की ओर अपने कार्यालय के कनिष्ठ सहायक विकास कुमार के साथ विभागीय अनुबंधित वाहन में आ रहे थे.
ACB सिरोही इकाई ने उप महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर के निर्देशन में गुप्त सूचना के आधार पर सिरोही में वाहन को रुकवाकर तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार में रखे एक बैग से पॉलीथीन में लिपटी हुई 500-500 रुपये के नोटों की तीन गड्डियां मिलीं, जिनकी कुल राशि 1.50 लाख रुपये निकली. अधिकारियों से राशि के संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इसके बाद ACB ने पूरी राशि जब्त कर ली और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश तथा उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के निकट पर्यवेक्षण में अब बरामद राशि के स्रोत, औद्योगिक इकाइयों से संभावित अवैध वसूली और इसमें शामिल अन्य कर्मचारियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है.
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