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ACB की बड़ी कार्रवाई, श्रम कल्याण अधिकारी की कार से डेढ़ लाख की संदिग्ध नकदी बरामद

सिरोही : ​जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है. एसीबी की टीम ने सोमवार देर रात श्रम कल्याण अधिकारी के कार की तलाशी लेकर डेढ़ लाख रुपये की संदिग्ध नकदी जब्त की है. इस कार्रवाई के बाद से ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है. सिरोही एसीबी इंस्पेक्टर कुइयाराम ने बताया की ACB को पूर्व में सूचना मिली थी कि श्रम कल्याण अधिकारी तथा विभाग का एक अन्य कर्मचारी आबूरोड की औद्योगिक इकाइयों से अवैध रूप से रिश्वत की रकम वसूल कर श्रम विभाग की अनुबंधित कार से सिरोही ला रहे हैं. इसी सूचना के सत्यापन के बाद यह कार्रवाई अंजाम दी गई.

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ACB ने कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग के श्रम कल्याण अधिकारी हर्षदीप सिंह गिल की अनुबंधित कार की आकस्मिक चेकिंग के दौरान 1 लाख 50 हजार रुपये की नकदी बरामद की है. यह कार्रवाई उस समय की गई जब अधिकारी आबूरोड से जिला मुख्यालय सिरोही की ओर अपने कार्यालय के कनिष्ठ सहायक विकास कुमार के साथ विभागीय अनुबंधित वाहन में आ रहे थे.