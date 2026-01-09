ETV Bharat / state

नूंह में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, गृह रक्षक और बिचौलिया रिश्वत लेते गिरफ्तार

नूंह: हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने नूंह जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल की है. गुरुग्राम टीम ने सुनियोजित ट्रैप कार्रवाई करते हुए गृह रक्षक इरफान और उसके सहयोगी बिचौलिया आबिद हुसैन को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

रिश्वत मांगने का मामला: एसीबी को दी गई शिकायत में बताया गया कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पति के खिलाफ साइबर थाना नूंह में दर्ज मामलों में धाराएं कम कराने और चालान जल्दी न्यायालय में पेश कराने के बदले 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसीबी ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपों को सही पाया.

ऐसे किया रंगे हाथ गिरफ्तार: शिकायत के बाद एसीबी गुरुग्राम टीम ने रणनीति के तहत शिकायतकर्ता को 30,000 रुपये देकर आरोपियों के पास भेजा. जैसे ही आबिद हुसैन और गृह रक्षक इरफान ने रिश्वत की राशि ली, टीम ने साइबर थाना नूंह के सामने दबिश देकर दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.