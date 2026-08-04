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मुजफ्फरनगर में शब-ए-चेहल्लुम मजलिस; मौलाना जकी कासमी बोले- इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए दी थी शहादत

मोहल्ला खालापार स्थित रोशन अली आरफी के आवास पर मजलिस के दौरान इमाम हुसैन और शहीद-ए-कर्बला को खिराज-ए-अकीदत पेश किया गया.

मुजफ्फरनगर में शब-ए-चेहल्लुम पर मजलिस
मुजफ्फरनगर में शब-ए-चेहल्लुम पर मजलिस (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 2:52 PM IST

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मुजफ्फरनगर : शब-ए-चेहल्लुम के मौके पर सोमवार रात मोहल्ला खालापार स्थित रोशन अली आरफी के आवास पर मजलिस का आयोजन किया गया. इस धार्मिक आयोजन में मुजफ्फरनगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे. महिलाओं और पुरुषों ने अलग-अलग व्यवस्थाओं के तहत मजलिस में शामिल होकर हज़रत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश किया.


मजलिस की शुरुआत मर्सिया-ख्वानी से हुई. जिसमें इब्राहिम आरसी ने कर्बला के दर्दनाक वाकये और शहीदों की कुर्बानियों को मर्सिए के माध्यम से पेश किया. इसके बाद मौलाना जकी कासमी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने कर्बला के मैदान में जो अज़ीम कुर्बानी दी, वह किसी व्यक्तिगत हित या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत, न्याय, सत्य और दीन की हिफाज़त के लिए थी.

मुजफ्फरनगर में शब-ए-चेहल्लुम पर मजलिस. (Video Credit : ETV Bharat)
मौलाना जकी कासमी ने कहा कि इमाम हुसैन का पैगाम आज भी पूरी दुनिया के लिए अमन, इंसाफ और मानवता का संदेश देता है. मौलाना ने बताया कि शब-ए-चेहल्लुम की रात अकीदतमंदों ने इबादत, दुआ और इमाम हुसैन की याद में गमगीन माहौल के बीच रात गुजारी. कहा कि सफर माह की 20 तारीख को मनाया जाने वाला चेहल्लुम, जिसे अरबईन भी कहा जाता है. कर्बला के शहीदों की याद में मनाया जाता है और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के 40वें का प्रतीक है.

मौलाना जकी कासमी ने जानकारी दी कि मंगलवार को चेहल्लुम पर खालापार स्थित इमामबाड़ा आरफियान से ताजिया और शोक जुलूस निकाला जाएगा. इस दौरान मजलिस-ए-इमाम हुसैन का आयोजन होगा, मातम किया जाएगा और अकीदतमंद कर्बला तक पहुंचकर शहीद-ए-कर्बला को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.


बता दें, चेहल्लुम (अरबईन) इस्लामी कैलेंडर के दूसरे महीने सफ़र की 20 तारीख को मनाया जाता है. यह हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की कर्बला में दी गई शहादत के 40वें दिन का स्मरण है. इस अवसर पर दुनियाभर में शिया समुदाय सहित अनेक अकीदतमंद मजलिसों, मातमी जुलूसों और दुआओं के माध्यम से इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए इंसानियत, सब्र और न्याय के संदेश को दोहराते हैं.

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