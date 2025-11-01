दूसरी औरत के साथ पकड़े गये मझिआंव सीओ, पत्नी ने रंगेहाथ पकड़ा और किया हंगामा
गढ़वा के सरकारी आवास में एक महिला ने खूब हंगामा किया. मामले का खुलासा होने पर सभी हैरान रह गये.
Published : November 1, 2025 at 6:49 PM IST
गढ़वाः जिला के मझिआंव अंचल के सीओ को उनकी पत्नी ने घर में कैद कर दिया. प्रेमिका के साथ सीओ की पत्नी ने रंगेहाथ पकड़ा और गुस्से से आग-बबूला हो गयी. सरकारी आवास परिसर में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीओ की प्रेमिका को हिरासत में लिया और मामले की जांच में जुट गयी.
गढ़वा के मझिआंव अंचल के सीओ प्रमोद कुमार अपनी प्रेमिका के साथ सरकारी आवास में एक साथ थे. जिसकी सूचना उनकी पत्नी डॉ. श्यामा रानी को लगी. जानकारी मिलते ही पत्नी शनिवार अहले सुबह चार बजे सरकारी आवास की दीवार फांदकर चुपके से घर में घुसी.
जब वो घर में दाखिल हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गयी. क्योंकि उनका पति किसी पराई औरत के साथ कमरे में रंगरलियां मना रहा है. पत्नी ने उन दोनों को रंगेहाथों पकड़ा. इसके महिला ने कमरे के सभी दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया. जिसके बाद सीओ को जब इसकी भनक लगी तो वो गुस्से में आकर ताला खोलने के लिए चिल्लाने लगे.
इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे लेकिन पत्नी के आगे किसी की नहीं चली. अंत में थक हारकर सीओ साहब छत से कूदने का नाटक कर हंगामा करने लगे. इस बीच मझिआंव पुलिस सीओ आवास से सीओ की प्रेमिका को हिरासत में लिया और महिला थाना के सुपुर्द कर दिया.
सीओ की पत्नी डॉ. श्यामा रानी ने कहा कि मुझे बहुत पहले से शक था लेकिन आज रंगेहाथ पकड़ा गया. अब हम कानून का सहारा लेंगे. वहीं सीओ के ससुर सह पूर्व सांसद ने कहा कि हमको इंसाफ चाहिए. आप लोग स्थानीय है सब जानते हैं इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था.
वहीं डॉ. श्याम रानी के भाई रोशन कुमार ने कहा कि इस तरह का काम किये हैं कि मियां-बीवी का लड़ाई होता है. हम यही समझ रहे थे. लेकिन आज रंगेहाथ पकड़ लिया हम लोगो ने प्रेमिका को पुलिस के हवाले कर दिया है हमलोग कानून का सहारा लेंगे. वहीं गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि ये मझिआंव सीओ का फैमिली मैटर है. इसको लेकर अब तक किसी पक्ष से कोई आवेदन नहीं आया है. अगर आवेदन दिया जाएगा तो इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढे़ं- नाबालिग बेटी ने अपनी मां को करवा दिया गिरफ्तार! जानें, क्या है माजरा
इसे भी पढे़ं- शक, रंजिश और कत्ल! आखिर क्यों, पति ने ले ली युवक की जान - Youth Murder in Gumla
इसे भी पढे़ं- हत्यारा सीआइएसएफ जवान गिरफ्तार, इस वजह से ली थी जान!