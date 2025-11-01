ETV Bharat / state

दूसरी औरत के साथ पकड़े गये मझिआंव सीओ, पत्नी ने रंगेहाथ पकड़ा और किया हंगामा

गढ़वाः जिला के मझिआंव अंचल के सीओ को उनकी पत्नी ने घर में कैद कर दिया. प्रेमिका के साथ सीओ की पत्नी ने रंगेहाथ पकड़ा और गुस्से से आग-बबूला हो गयी. सरकारी आवास परिसर में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीओ की प्रेमिका को हिरासत में लिया और मामले की जांच में जुट गयी.

गढ़वा के मझिआंव अंचल के सीओ प्रमोद कुमार अपनी प्रेमिका के साथ सरकारी आवास में एक साथ थे. जिसकी सूचना उनकी पत्नी डॉ. श्यामा रानी को लगी. जानकारी मिलते ही पत्नी शनिवार अहले सुबह चार बजे सरकारी आवास की दीवार फांदकर चुपके से घर में घुसी.

जब वो घर में दाखिल हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गयी. क्योंकि उनका पति किसी पराई औरत के साथ कमरे में रंगरलियां मना रहा है. पत्नी ने उन दोनों को रंगेहाथों पकड़ा. इसके महिला ने कमरे के सभी दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया. जिसके बाद सीओ को जब इसकी भनक लगी तो वो गुस्से में आकर ताला खोलने के लिए चिल्लाने लगे.

जानकारी देते परिजन और एसडीपीओ (ETV Bharat)

इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे लेकिन पत्नी के आगे किसी की नहीं चली. अंत में थक हारकर सीओ साहब छत से कूदने का नाटक कर हंगामा करने लगे. इस बीच मझिआंव पुलिस सीओ आवास से सीओ की प्रेमिका को हिरासत में लिया और महिला थाना के सुपुर्द कर दिया.