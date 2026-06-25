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मथुरा में मक्के की फसल बर्बाद, सरकार की ओर से मिले थे बीज, नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन

मथुरा में मक्का में दाने ना होने पर किसान चिंतित, खेती बर्बाद होने से लाखों का नुकसान

मथुरा में मक्के की फसल बर्बाद
मथुरा में मक्के की फसल बर्बाद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 11:08 AM IST

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मथुरा: जिले के कई गांवों में हर बार की तरह इस बार भी किसानों ने बड़े पैमाने पर मक्के की खेती की. फसल की ग्रोथ शानदार रही, पौधे 6 से 8 फीट ऊंचे हुए, लेकिन जब भुट्टे निकलने और उनमें दाने बनने का समय आया, तो भुट्टे खाली रह गए. किसान कर्ज और लागत डूबने से सदमे में हैं. ज्यादातर किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी वाले बीज मिले थे. नाराज किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है.

मक्के में क्यों नहीं पड़े दाने?: मथुरा के फरह और गोवर्धन ब्लॉक में मक्के की फसल को देख इस बार किसानों को लागत से दोगुनी कमाई की आस थी. मार्च महीने में मक्के की बुवाई की गई थी. अप्रैल तक अच्छी पैदावार की उम्मीद खेतों में लहलहा रही थी, लेकिन जून में जब मक्के की फसल में दाने नहीं आए तो किसानों के होश उड़ गए.दघेण्टा गांव के किसानों ने बताया कि, सरकार की ओर से 100 फीसदी सब्सिडी पर 'सेल' (Cell) कंपनी का बीज दिया गया था. किसान खराब पैदावार के लिए खराब बीज को ही जिम्मेदार मान रहे हैं. इलाके के कुछ किसानों ने दूसरी कंपनी का बीज खरीद कर मक्के की फसल बोई, जिसमें मक्के के दाने अच्छे निकलकर आए हैं.

मथुरा में मक्के की फसल बर्बाद (Video Credit: ETV Bharat)

'बलदेव क्षेत्र के गांव में मैंने एक एकड़ खेती की. प्राइवेट दुकान से मैंने अपने लिए बीज लिया था. 17 मार्च के बाद मक्के की बुवाई शुरू की थी, और पैदावार भी अच्छी हुई है'.

राजकुमार, किसान

'मैंने एक एकड़ में मक्के की फसल की. उसके लिए मैंने राया से 100 फीसदी सब्सिडी पर बीज सरकारी गोदाम से लिया था, लेकिन मक्के की फसल में इस बार दाना नहीं हुआ है'.

सूरज, किसान

घटिया बीज का धोखा या मौसम का ओवरडोज़?
घटिया बीज का धोखा या मौसम का ओवरडोज़? (Photo Credit: ETV Bharat)

बीज घोटाला या मौसम की मार: किसानों को सब्सिडी वाले जो बीज मिले थे, उसे कृषि विभाग के अधिकारी काफी अच्छी गुणवत्ता वाले होने का दावा करते हैं. कृषि वैज्ञानिक योगेश कुमार ने बताया कि, सर्वे में 5 से 20 फीसदी मक्के की फसल में दाने नहीं थे. उन्होंने बताया कि, ज्यादा गर्मी और पानी लगने की वजह से भी पैदावार प्रभावित हो जाते हैं. जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह ने बताया कि समय से बुवाई ना होना, जुताई ठीक से नहीं होने के साथ-साथ पॉलिगेशन करते समय कोई कमी रह जाएगी तो भी फसल भी खराब हो सकती है.

इन गांवों में सबसे ज्यादा नुकसान
इन गांवों में सबसे ज्यादा नुकसान (Photo Credit: ETV Bharat)

किसानों ने की मुआवजे की मांग: मथुरा जनपद में इस बार 800 हेक्टेयर में फरवरी के पहले सप्ताह में मक्के की बुवाई हुई थी. मक्के की फसल में दाने नहीं आने से किसानों को लागत भी वसूल नहीं होगा. किसानों को आर्थिक तंगी की चिंता सताने लगी है. पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है. किसान सरकार की ओर से मुहैया कराई गई बीज को खराब मान रहे हैं. नाराज किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर कृषि कार्यालय के पास प्रदर्शन भी किया, साथ ही कहा कि, अगर उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिली तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

मथुरा के मक्के में क्यों नहीं पड़े दाने?
मथुरा के मक्के में क्यों नहीं पड़े दाने? (Photo Credit: ETV Bharat)

जांच के लिए कमेटी का गठन: जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह ने बताया कि, इस साल 8949 हेक्टेयर मक्के की खेती का टारगेट था. उन्होंने कहा कि, डिजिटल सर्वे के बाद ही पता चलेगा कि, कितने एरिया में मक्के की बुवाई की गई. जिला कृषि अधिकारी ने माना कि, मक्के की फसल में दाना नहीं होने की समस्याएं सामने आई हैं. किसानों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी को इसकी जानकारी दे दी गई है. एक सर्वे रिपोर्ट गठित करके जांच की गई है. जिसमें पांच सदस्य हैं. जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक और आगरा कृषि निदेशक के साथ बीज कंपनी के अधिकारी टीम में हैं. कृषि विभाग ने कहा कि, अगर जरूरत पड़ी तो और भी जांच की जाएगी. किसानों को नुकसान हुआ है तो मुआवजा भी दिलाने की कोशिश की जाएगी.

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