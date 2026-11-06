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मंईयां सम्मान योजना: धनतेरस से पहले रांची की 3.94 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 98.50 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना ( ETV Bharat )

रांचीः धनतेरस और दीपावली से पहले झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को अक्टूबर महीने की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है.

रांची जिला की 3 लाख 94 हजार 7 महिलाओं के बैंक खातों में आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से राशि भेजी गई है. योजना के तहत प्रत्येक लाभुक के खाते में 2500 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं. इस तरह जिले की महिलाओं के बीच कुल 98 करोड़ 50 लाख 17 हजार 500 रुपये का भुगतान किया गया है. त्योहार से ठीक पहले राशि मिलने से महिलाओं को घरेलू जरूरतों और खरीदारी में आर्थिक मदद मिलेगी.