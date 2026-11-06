मंईयां सम्मान योजना: धनतेरस से पहले रांची की 3.94 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 98.50 करोड़ रुपये
धनतेरस से पहले रांची की करीब चार लाख महिलाओं के खाते में मंईयां सम्मान योजना की राशि भेजी गयी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 7:42 PM IST
रांचीः धनतेरस और दीपावली से पहले झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को अक्टूबर महीने की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है.
रांची जिला की 3 लाख 94 हजार 7 महिलाओं के बैंक खातों में आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से राशि भेजी गई है. योजना के तहत प्रत्येक लाभुक के खाते में 2500 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं. इस तरह जिले की महिलाओं के बीच कुल 98 करोड़ 50 लाख 17 हजार 500 रुपये का भुगतान किया गया है. त्योहार से ठीक पहले राशि मिलने से महिलाओं को घरेलू जरूरतों और खरीदारी में आर्थिक मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत मिलने वाली यह राशि महिलाओं के लिए आर्थिक सहयोग का माध्यम है. खासकर त्योहार के समय घर के खर्च, बच्चों की जरूरतों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में इससे मदद मिलेगी. सरकार की ओर से राशि का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया गया है, ताकि लाभुकों को किसी बिचौलिए के बिना योजना का लाभ मिल सके.
उपायुक्त ने बताया महिला सशक्तीकरण का माध्यम
रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योजना है. धनतेरस और दीपावली से पहले लाभुक महिलाओं के खातों में सम्मान राशि का हस्तांतरण सरकार की महिला हितैषी सोच और उनके प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस राशि से महिलाएं अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ त्योहार की खुशियों में भी सहभागी बन सकेंगी. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि योजना का लाभ सभी पात्र लाभुकों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे.
कांके प्रखंड में सबसे अधिक लाभुक
रांची जिला में प्रखंड और शहरी क्षेत्र के हिसाब से लाभुकों की संख्या में अंतर है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कांके प्रखंड में सबसे अधिक 31,502 महिलाओं को योजना का लाभ मिला है. इसके बाद टाउन अर्बन क्षेत्र में 25,891, मांडर में 22,933 और सिल्ली में 21,282 महिलाओं के खातों में राशि भेजी गई है. बेड़ो में 20,562, रातू में 20,290 और चान्हो में 19,332 महिलाओं को सम्मान राशि मिली है.
वहीं, तमाड़ में 18,751, नगड़ी में 18,250, ओरमांझी में 17,840, नामकुम में 17,958 और बुढ़मू में 17,765 महिलाओं को भुगतान किया गया है. अनगड़ा में 16,705, हेहल शहरी क्षेत्र में 16,308, सोनाहातू में 13,088 और अरगोड़ा शहरी क्षेत्र में 13,347 लाभुकों को राशि मिली है.
इसके अलावा लापुंग में 11,784, इटकी में 10,135, बड़गाईं शहरी क्षेत्र में 10,042, नामकुम शहरी क्षेत्र में 9,504, राहे में 9,531 और खलारी में 9,597 महिलाओं को योजना का लाभ मिला है. बुंडू प्रखंड में 8,556, नगड़ी शहरी क्षेत्र में 8,216, बुंडू नगर पंचायत में 3,558 और कांके शहरी क्षेत्र में 1,280 महिलाओं के खातों में राशि भेजी गई है.
इस भुगतान के साथ धनतेरस और दीपावली से पहले जिले की लाखों महिलाओं को आर्थिक राहत मिली है. सरकार का कहना है कि योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी रहेगा.
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