मैथिली ठाकुर बीजेपी में हुईं शामिल, हिमाचल से है खासा लगाव
मैथिली ठाकुर ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया. उनके चुनाव लड़ने की भी अटकलें हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 7:50 PM IST
शिमला: बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई. अब अटकलें है कि मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है.
अपनी मधुर आवाज़ और लोक गीतों के लिए पहचानी जाने वाली मैथिली का हिमाचल प्रदेश और यहां की लोक संस्कृति से खासा लगाव रहा है. उन्होंने अपनी आवाज में कई हिमाचली गीतों को गया है, जो युवाओं और बुजुर्गों दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए हैं. मैथिली हिमाचल की संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता से काफी प्रभावित हैं. उन्होंने हिमाचली लोकगीत कुंजू चंचलो, चंबा कितनी की दूर जैसे गानों में अपनी आवाज दी है.
इसके अलावा, मैथिली ठाकुर ने हिमाचल में महिला पहाड़ी संगीत महोत्सव में हिस्सा लिया था. इसके अलावा मैथिली ठाकुर ने हिमाचल के कई शहरों की खूबसूरती का आनंद लिया और यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया. उनके गाए हिमाचली गीतों ने उन्हें प्रदेश के लोगों के दिलों में एक खास जगह दिलाई है.
बिहार में इन विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई है. मैथिली की एंट्री भी पार्टी में चुनावों के समय हुई है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि मैथिली ठाकुर दरभंगा के अलीनगर सीट से चुनाव लडेंगी. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद ही होगी. चूंकि बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है. इस सूची में मधुबनी के बेनीपट्टी से विनोद नारायण को टिकट दिया गया है. पहले कहा जा रहा था बेनीपट्टी से मैथिली ठाकुर से चुनाव लड़ेंगी.
कौन हैं मैथिली ठाकुर?
मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था. उन्होंने टीवी पर कई शो में हिस्सा लिया और अपनी आवाज का लोहा मनवाया. गायिक का बचपन से ही संगीत के प्रति रुझान था, उन्होंने चार साल की उम्र से ही अपने दादा से संगीत सीखना शुरू किया आज मैथिली अपने भाइयों के साथ मिलकर भक्ति गानों के साथ बिहार और अन्य राज्यों की लोकगीतों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाती हुई नजर आती हैं.
