जीतने से पहले मैथिली ठाकुर ने भरी हुंकार, कहा- 'अलीनगर को बना देंगे आदर्श नगर'
दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी कैंडिडेट मैथिली ठाकुर ने नामांकन किया. मीडिया से बात करते हुए कहा कि अलीनगर को आदर्श नगर बना देगी.
Published : October 17, 2025 at 4:36 PM IST
दरभंगा: बीजेपी की स्टार कैंडिडेट मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा सीट से नामांकन किया. लोक गायिका मैथिली ठाकुर के मसर्थन में सैकड़ों समर्थक नामांकन स्थल पहुंचे. बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता साथ रहे. इस मौके पर मैथिली ने अलीनगर को आदर्शनगर बनाने की बात कही.
मिश्रीलाल यादव का कटा टिकट: बता दें कि अलीनगर सीट से मिश्रीलाल यादव (BJP) के बदले बीजेपी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है. मिश्रीलाल यादव समर्थकों ने हंगामा भी किया. नामांकन के दौरान भी मिश्रीलाल के समर्थक नारेबाजी करते नजर आए. मैथिली ठाकुर ने अपने विरोधों को कुछ भी कहने से बचती नजर आयीं.
"मैं पीएम मोदी के कहने पर उनकी दूत बनकर इस जिम्मेदारी को स्वीकर किया है. मैं चुनाव मैदान मेंं अपने क्षेत्र की जनसेवा करने के लिए आयी हूं और पूरी लगन से जनता के साथ रहूंगी. अलीनगर को आदर्शनगर बनाऊंगी." -मैथिली ठाकुर, बीजेपी उम्मीदवार, अलीनगर
आखिरी दिन उम्मीदवारों ने भरा पर्चा : दरभंगा में पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन के लिए नामांकन कार्यालय में भारी भीड़ उमड़ी. एक तरफ भाजपा से मैथिली ठाकुर, मंत्री जीवेश मिश्रा तो कांग्रेस की टिकट पर जाले से ऋषि मिश्रा और बहादुरपुर से राजद के भोला यादव और छात्र नेता दिलीप कुमार ने निर्दलीय नामांकन किया है.
नामांकन से पहले पूजा: मैथिली ठाकुर ने नामांकन से पहले नवादा स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना की. नामांकन के बाद मैथिली ठाकुर ने अपनी भाषा मैथिली में लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की. नामांकन के दौरान भाजपा के कई नेता वहां मौजूद रहे. हायाघाट से भाजपा के रामचंद्र प्रसाद साह ने नामांकन किया. द प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने शहरी विधानसभा से नामांकन किया है.
भाई को चुनाव लड़ाएंगे मुकेश सहनी: VIP प्रमुख मुकेश सहनी जिले के गोराबोरम विधानसभा से खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर अपने भाई संतोष साहनी को चुनाव लड़वाने की बात कही है.
