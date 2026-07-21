'शर्म आ रही थी भगवान...' बांकीपुर चुनाव प्रचार के दौरान मैथिली ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा.. जानें
बांकीपुर चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का दर्द छलक उठा. बोलीं- मुझे इतना गंदा-गंदा बोला गया कि शर्म आ रही थी. पढ़ें.
Published : July 21, 2026 at 12:34 PM IST
पटना: बांकीपुर उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ताबड़तोड़ प्रचार अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने चुनावी दिनों को याद करते हुए विपक्ष के तंज पर अपना दर्द जनता के सामने बयां किया. मैथिली ठाकुर ने कहा कि जब वे राजनीति में आई थीं, तब विरोधियों ने ऐसी-ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था कि मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया गया था.
अरे.. ये तो गवैया को बुला दिया- मैथिली: बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव के चुनाव प्रचार के दौरान मैथिल ठाकुर ने अपना पॉलिटिकल अनुभव साझा करते हुए एक किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा, " दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, वो बोलेंगे, अरे मैथिली तो गा-गाकर वोट मांग रही है. फिर बोलेंगे, अरे ये तो गवैया को बुला दिया. क्योंकि उनके (विपक्ष) शब्दों की मर्यादा नहीं है.
बांकीपुर की जानता ने मन बना लिया है। #Bjp #Bankipur #Jansampark @BJP4India @BJP4Bihar @NitinNabin @PMOIndia @sanjay_saraogi @TawdeVinod pic.twitter.com/vRLOQ4CzvW— Maithili Thakur (@maithilithakur) July 20, 2026
'मानसिक रूप से मुझे तोड़ दिया था': उन्होंने आगे कहा कि जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आई थी तो इतना गंदा-गंदा बोल रहे थे. शर्म आ रही थी कि भगवान आपने गाना क्यों सिखाया, क्यों ये विद्या दी. सबसे ज्यादा तोड़-मरोड़ दिया था मुझे मानसिक रूप से.
"लेकिन जब मैं आपके सामने आती हूं तो लगता है कि यही तो एक चीज है, जिससे आप सभी लोगों के साथ खुद को जोड़ पाती हूं. आप सभी लोगों का आशीर्वाद यूं ही मेरे ऊपर बना रहे. नीरज भैया को भी मेरी तरह अपना आशीर्वाद दीजिए."- मैथिली ठाकुर, विधायक, बीजेपी
बांकीपुर में खिलेगा कमल- मैथिली: उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र (गोलघर मंडल) में जनसंपर्क अभियान के दौरान मुझे मातृशक्ति से दिल से बातचीत करने का सौभाग्य मिला. माताओं और बहनों का असीम स्नेह, विश्वास और उत्साह बताता है कि उन्होंने मन बना लिया है. मुझे पूरा विश्वास है कि विकास, सुशासन और जनसेवा के संकल्प के साथ, भारतीय जनता पार्टी का कमल एक बार फिर बांकीपुर में खिलेगा.
''नीरज सिन्हा जी को दिल से शुभकामनाएं. जनता के विश्वास और आशीर्वाद से हम सब मिलकर बांकीपुर के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार काम करते रहेंगे.''- मैथिली ठाकुर, विधायक, बीजेपी
कब है बांकीपुर का उपचुनाव?: उपचुनाव के लिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे. 3 अगस्त को मतगणना होगी. 2025 चुनाव में बीजेपी के नितिन नबीन ने आरजेडी की रेखा गुप्ता को हराया था. उन्होंने 51,936 मतों से रेखा गुप्ता को करारी शिकस्त दी थी.
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