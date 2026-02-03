अब गूगल कीबोर्ड पर मैथिली, भाषा और लिपि का होगा विस्तार, लोगों में खुशी
Published : February 3, 2026 at 7:29 PM IST
पटना : ''डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैथिली भाषा के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार का बड़ा और सकारात्मक कदम. तिरहुत/वैदेही लिपि को गूगल कीबोर्ड व एंड्रॉइड-आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने खुद इस संदर्भ में अवगत कराया. इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद. यह निर्णय मैथिली भाषियों की सांस्कृतिक पहचान को डिजिटल युग में नई मजबूती देगा.'' यह कहना है जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का.
राज्यसभा में उठा है मामला : इस मसले को जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राज्यसभा में भी उठाया था. कहा था कि मैथिली भाषा की प्राचीन लिपि (तिरहुता/ वैदेही) को गूगल कीबोर्ड, एंड्रॉयड–iOS और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठाने का केंद्र सरकार से आग्रह किया, ताकि मैथिली भाषी लोग डिजिटल माध्यमों पर अपनी मातृभाषा का सहज और स्वाभाविक उपयोग कर सकें. यह पहल जहां हमारी समृद्ध भाषाई विरासत के संरक्षण की दिशा में एक सार्थक कदम साबित होगी, वहीं देश-विदेश में रह रहे करोड़ों मैथिली भाषियों के लिए अपनी लिपी में डिजिटल अभिव्यक्ति को भी मजबूत करेगी.
अब गूगल कीबोर्ड पर मैथिली : दरअसल, डिजिटल युग में मैथिली भाषा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. सदियों पुरानी मैथिली की पारंपरिक तिरहुत (मिथिलाक्षर) लिपि अब जल्द ही गूगल कीबोर्ड पर उपलब्ध होने जा रही है. इससे मिथिला क्षेत्र और मैथिली भाषा प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. लंबे समय से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तिरहुत लिपि की मांग की जा रही थी, जो अब साकार होती नजर आ रही है.
तिरहुत लिपि को डिजिटल मंच : तिरहुत लिपि मैथिली भाषा की प्राचीन और समृद्ध लिपि रही है. ऐतिहासिक दस्तावेजों, पांडुलिपियों और धार्मिक ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है. तकनीकी विकास की दौड़ में यह लिपि धीरे-धीरे हाशिए पर चली गई थी. अब गूगल जैसे वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी एंट्री से तिरहुत लिपि एक बार फिर मुख्यधारा में लौटने की तैयारी में है.
'वैश्विक पहचान मिलने में मिलेगी मदद' : विद्यापति सेवा संस्थान के संरक्षक वैद्यनाथ चौधरी बैजू का मानना है कि डिजिटल कीबोर्ड पर उपलब्ध होने के बाद सोशल मीडिया, ब्लॉग, रिसर्च वर्क और शैक्षणिक सामग्री में तिरहुत लिपि का प्रयोग तेजी से बढ़ेगा. इससे मैथिली भाषा को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक पहचान मिलने में भी मदद मिलेगी.
''तिरहुत लिपि की अनुपस्थिति के कारण भाषा की मूल पहचान अधूरी मानी जाती थी. गूगल कीबोर्ड पर तिरहुत लिपि के जुड़ने से न सिर्फ मैथिली की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती मिलेगी, बल्कि नई पीढ़ी भी अपनी पारंपरिक लिपि से सीधे तौर पर जुड़ पाएगी."- वैद्यनाथ चौधरी बैजू, संरक्षक, विद्यापति सेवा संस्थान
मैथिली प्रेमियों में खुशी की लहर : तिरहुत लिपि को लेकर मिथिला क्षेत्र के साहित्यकारों, शिक्षकों और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. लोग इसे मैथिली भाषा के लिए डिजिटल क्रांति करार दे रहे हैं. कई संगठनों और मैथिली के साहित्यकारों ने इसे वर्षों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम बताया है.
'तिरहुत लिपि मिथिला की आत्मा' : मिथिला और मैथिली को लेकर सतत आंदोलन कर रहे डॉ इंद्रमोहन झा ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा, तिरहुत लिपि सिर्फ एक लिखावट नहीं, बल्कि मिथिला की आत्मा है. गूगल कीबोर्ड पर इसका आना मैथिली भाषा के लिए मील का पत्थर साबित होगा. इससे आने वाली पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ेगी और मैथिली को वैश्विक डिजिटल पहचान मिलेगी. यह फैसला उन सभी लोगों की जीत है, जो वर्षों से मैथिली भाषा और तिरहुत लिपि के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं.
'नई पीढ़ी को होगा सीधा लाभ' : डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तिरहुत लिपि के आने से सबसे अधिक फायदा युवाओं और छात्रों को होगा. अब वे मोबाइल और कंप्यूटर पर आसानी से अपनी मातृभाषा और मूल लिपि में लिख और पढ़ सकेंगे. मैथिली से PG कर रहे चंदन कुमार मिश्रा का कहना है कि इससे भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया भी पहले से कहीं अधिक सरल हो जाएगी.
''यदि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मैथिली को तिरहुत लिपि के साथ पढ़ाया जाए और डिजिटल टूल्स को बढ़ावा दिया जाए, तो भाषा संरक्षण को नई दिशा मिल सकती है."- चंदन कुमार मिश्रा, छात्र, LNMU
'सांस्कृतिक पहचान में सहायक' : LNMU के मैथिली के प्रो. अमलेंदु शेखर पाठक का कहना है कि मिथिला की पहचान केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति से भी जुड़ी हुई है. तिरहुत लिपि के डिजिटल रूप में आने से मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को नया जीवन मिलेगा. यह पहल न सिर्फ भारत में, बल्कि विदेशों में बसे मैथिली भाषियों को भी अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ने का काम करेगी.
भविष्य को लेकर उम्मीदें : प्रोफेसर अमलेंदु शेखर पाठक को उम्मीद है कि गूगल कीबोर्ड पर तिरहुत लिपि के आने के बाद अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसे अपनाएंगे. इससे ई-बुक्स, वेबसाइट्स, शैक्षणिक सामग्री और सरकारी दस्तावेजों में भी तिरहुत लिपि के इस्तेमाल का रास्ता खुलेगा.
''डिजिटल दुनिया में तिरहुत लिपि की एंट्री मैथिली भाषा के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है. यह कदम न सिर्फ भाषा संरक्षण की दिशा में अहम है, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करने की ओर भी एक बड़ी पहल है. इससे मैथिली भाषा को और मजबूती मिलेगी."- अमलेंदु शेखर पाठक, मैथिली प्रोफेसर, LNMU
