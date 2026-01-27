ETV Bharat / state

वैध पत्नी नहीं फिर भी गुजारा भत्ते का आदेश; हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मांगा जवाब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति से तलाक लिए बगैर दूसरे व्यक्ति के साथ रहने वाली महिला को गुजारा भत्ता देने के परिवार न्यायालय चित्रकूट के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है और महिला व बच्ची को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने संतोष कुमार की याचिका पर अधिवक्ता जयदीप त्रिपाठी और अजय कुमार पांडेय की दलीलों को सुनकर दिया.

महिला ने पहले पति से नहीं लिया था तलाक: अधिवक्ता द्वय का कहना था कि महिला याची की वैध पत्नी नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में गुजारा भत्ता देने का परिवार न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध है. महिला की शादी शारदा प्रसाद से हुई थी. उससे अदालत के माध्यम से तलाक नहीं लिया और याची के साथ बतौर पत्नी रहने लगी. उसने परिवार न्यायालय में गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दी थी.

परिवार न्यायालय का आदेश रद्द: इस पर प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश ने महिला को दो हजार और बच्ची को एक हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. अधिवक्ता द्वय का कहना था कि महिला को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं है. उसने स्वीकार किया है कि शादी की है, लेकिन शादी में सप्तपदी नहीं हुई थी. इसलिए परिवार न्यायालय का आदेश रद्द किया जाए.