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टंकी पर "नौटंकी": मैनपुरी में प्रेमी की दूसरी शादी से थी नाराज, युवक आने पर उतरी नीचे

मैनपुरी में टंकी पर चढ़ी युवती. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मैनपुरी : दन्नाहार थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने प्रेमी की दूसरी शादी से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ कर हंगामा कर दिया. युवती प्रेमी युवक को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ी रही. इससे माहौल काफी टेंस हो गया. पुलिस के पहुंचने पर प्रेमी युवक को मौके पर बुलाया गया. इसके बाद युवती टंकी से नीचे उतरी. फिलहाल पुलिस दोनों को थाने ले गई है.





बताया गया कि दन्नाहार थाना क्षेत्र के गांव की युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग है. युवती का आरोप है कि युवक ने बीते दिनों चुपके से किसी दूसरी युवती से शादी कर ली है. यह जानकारी मिलने पर युवती ने यह कदम उठाया. प्रेमी की दूसरी शादी से नाराज युवती गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई और प्रेमी को मौके पर बुलाने की जिद करने लगी. युवती को टंकी पर चढ़ा देख गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों की भीड़ लग हो गई.

