टंकी पर "नौटंकी": मैनपुरी में प्रेमी की दूसरी शादी से थी नाराज, युवक आने पर उतरी नीचे
पुलिस ने युवती की शिकायत पर प्रेमी युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर शोषण का मुकदमा दर्ज किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 12:03 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 12:19 PM IST
मैनपुरी : दन्नाहार थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने प्रेमी की दूसरी शादी से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ कर हंगामा कर दिया. युवती प्रेमी युवक को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ी रही. इससे माहौल काफी टेंस हो गया. पुलिस के पहुंचने पर प्रेमी युवक को मौके पर बुलाया गया. इसके बाद युवती टंकी से नीचे उतरी. फिलहाल पुलिस दोनों को थाने ले गई है.
बताया गया कि दन्नाहार थाना क्षेत्र के गांव की युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग है. युवती का आरोप है कि युवक ने बीते दिनों चुपके से किसी दूसरी युवती से शादी कर ली है. यह जानकारी मिलने पर युवती ने यह कदम उठाया. प्रेमी की दूसरी शादी से नाराज युवती गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई और प्रेमी को मौके पर बुलाने की जिद करने लगी. युवती को टंकी पर चढ़ा देख गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों की भीड़ लग हो गई.
इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. थाना दन्नाहार पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मियों ने युवती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रेमी को बुलाने की जिद पर अड़ी रही. इसके बाद पुलिस ने युवक को मौके पर बुलाया. युवक के सामने आने के बाद युवती पानी की टंकी से नीचे उतर आई. युवक ने युवती पर अलग होने के बदले एक लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस दोनों को थाने ले गई है.
क्षेत्राधिकारी सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं, एक लाख रुपये के लेन-देन की बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है. मामले की विवेचना की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें शामिल करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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