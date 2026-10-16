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मैनपुरी की सौज झील को रामसर साइट्स का दर्जा, सीएम योगी ने कही ये बात

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थित सौज झील को गुरुवार को केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्रालय ने रामसर साइट्स घोषित किया है. इसके रामसर साइट्स घोषित होने के बाद प्रदेश में इनकी संख्या 14 हो गई है. प्रदेश की इस उपलब्धि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अपनी समृद्ध प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को नई गति मिल रही है.



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह उपलब्धि हमारे राज्य की समृद्ध प्राकृतिक विरासत को दर्शाने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेज कर रखने के हमारे दृढ़ संकल्प को भी दिखाती है. उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रदेश की जनता को बधाई भी दी है.



मैनपुरी के किशनी तहसील में है सौज झील



मैनपुरी के प्रभागीय वनाधिकारी शिवम मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद की किशनी तहसील में स्थित सौज झील महत्वपूर्ण मौसमी आर्द्रभूमि है, जो समृद्ध जैव विविधता का केंद्र है. यह आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रयस्थल है. यहां 96 पक्षी प्रजातियां, 19 मछली प्रजातियां एवं 7 सरीसृप प्रजातियां पाई जाती हैं. यहां सारस तथा निकट संकटग्रस्त ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क सहित अनेक दुर्लभ पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं.





रामसर साइट्स के लिए यूपी का देश मे दूसरा स्थान

वर्तमान में रामसर साइट्स के मामले में तमिलनाडु देश मे पहले स्थान पर है जबकि उत्तरप्रदेश देश मे दूसरे स्थान पर है. प्रदेश के इन 14 रामसर साइट्स में जो साइट्स शामिल हैं उनमें, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य (उन्नाव), पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य (गोंडा), समान पक्षी अभयारण्य (मैनपुरी), समसपुर पक्षी अभयारण्य (रायबरेली), सरसई नावर झील (इटावा), सांडी पक्षी अभयारण्य (हरदोई), सूर सरोवर पक्षी विहार (आगरा), बखिरा पक्षी अभयारण्य (संत कबीर नगर), ऊपरी गंगा नदी (बृजघाट से नरोरा तक) बुलंदशहर, हैदरपुर वेटलैंड (मुजफ्फरनगर/बिजनौर), पटना पक्षी अभयारण्य (एटा)

शेखा झील पक्षी अभयारण्य (अलीगढ़) जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य (सुरहा ताल, बलिया) और सौज झील (मैनपुरी) शामिल है.





ऐसे पड़ा रामसर साइट्स नाम

2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है. इसी समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है. वहीं जागरूकता के तौर पर हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है. इन्हें पर्यावरणीय महत्व, जैव विविधता और जल संरक्षण में भूमिका के कारण विशेष मान्यता दी जाती है. इनमें झीलें, दलदल, तालाब, नदी के कुछ क्षेत्र, मैंग्रोव और अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्रभूमियां शामिल हो सकती हैं.