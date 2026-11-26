मैनपुरी में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी संग्राम! SIR के बाद SSR पर सपा ने उठाए गंभीर सवाल
डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटाने की मांग, डीएम को सौंपा ज्ञापन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 5:10 PM IST
मैनपुरी: जनपद में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के बाद चल रही SSR प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. सपा नेताओं ने मतदाता सूची में सैकड़ों की संख्या में कथित डुप्लीकेट वोट दर्ज होने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है.
समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन
समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कचहरी पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान जिलाध्यक्ष के साथ विधायक, एमएलसी सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.
डुप्लीकेट वोटर का आरोप
सपा नेताओं का आरोप है कि SIR के बाद SSR प्रक्रिया होने के बावजूद मतदाता सूची से डुप्लीकेट वोटरों के नाम नहीं हटाए गए हैं. मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल विधानसभा क्षेत्रों में कई ऐसे नाम दर्ज होने का दावा किया गया है, जिन्हें पार्टी ने डुप्लीकेट बताया है.
डीएम ने दिए जांच के निर्देश
ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की निष्पक्ष जांच कराकर डुप्लीकेट नाम हटाने और पारदर्शी एवं स्वच्छ मतदाता सूची तैयार कराने की मांग की है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने ज्ञापन का संज्ञान लिया और जांच के निर्देश दिए हैं. वहीं सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जांच के बाद डुप्लीकेट वोटरों के नाम नहीं हटाए गए तो पार्टी बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी.
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