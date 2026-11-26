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मैनपुरी में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी संग्राम! SIR के बाद SSR पर सपा ने उठाए गंभीर सवाल

मैनपुरी में डुप्लीकेट वोटर पर सपा भड़की, डीएम को सौंपा ज्ञापन ( Photo Credit; ETV Bharat )

मैनपुरी: जनपद में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के बाद चल रही SSR प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. सपा नेताओं ने मतदाता सूची में सैकड़ों की संख्या में कथित डुप्लीकेट वोट दर्ज होने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है.

मैनपुरी में SIR के बाद SSR में भी अनियमितता की जांच की मांग (Video Credit; ETV Bharat) समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन