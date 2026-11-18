यूपी के इस जिले में बदल गई वाहन नंबरों की Series, फैंसी Numbers ऐसे मिलेंगे
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की ओर से जारी किया गया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 9:34 AM IST
मैनपुरी: जनपद में नए वाहन खरीदने वालों के लिए यह खबर बेहद ही खास है. आरटीओ की ओर से आज से जिले में नए वाहन नंबरों की सीरीज लागू की गई है. निजी वाहनों के पंजीयन के लिए नई सीरीज UP84BB आज से शुरू हो रही है. उप संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) मैनपुरी की पिछली पंजीयन सीरीज UP84BA 17 नवंबर 2026 को समाप्त हो गई है. इसके बाद नई सीरीज के तहत वाहनों का पंजीयन शुरू किया जाएगा. इसकी जानकारी आरटीओ की ओर से जारी की गई है.
जिले में आज से इस नई सीरीज का श्रीगणेश
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सिद्धार्थ यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राजस्व एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए नई पंजीयन सीरीज UP84BB का शुभारंभ 18 नवंबर को सुबह 10 बजे से किया जाएगा. इस सीरीज में आकर्षक और मनपसंद नंबर लेने के इच्छुक वाहन स्वामियों के लिए ऑनलाइन ई-ऑक्शन की व्यवस्था भी की गई है.
फैंसी नंबरों के लिए ऐसे करें आवेदन
एआरटीओ के अनुसार, फैंसी नंबरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 18 नवंबर सुबह 10 बजे से 22 नवंबर तक चलेगी. इसके बाद 22 नवंबर दोपहर 12 बजे से 24 नवंबर शाम 6 बजे तक ई-नीलामी के माध्यम से बोली लगाई जा सकेगी. इच्छुक वाहन स्वामी परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [https://vahan.parivahan.gov.in/fancy/] पर जाकर ऑनलाइन आवेदन एवं बोली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि अपनी पसंद का आकर्षक पंजीयन नंबर प्राप्त कर सकें.
ये भी पढ़ेंः धरती-स्वर्ग-पाताल जैसे ये 14 लोक, अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा से खास कनेक्शन, जानिए महत्व-मान्यता