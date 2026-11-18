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यूपी के इस जिले में बदल गई वाहन नंबरों की Series, फैंसी Numbers ऐसे मिलेंगे

प्रतीकात्मक. ( etv bharat )

मैनपुरी: जनपद में नए वाहन खरीदने वालों के लिए यह खबर बेहद ही खास है. आरटीओ की ओर से आज से जिले में नए वाहन नंबरों की सीरीज लागू की गई है. निजी वाहनों के पंजीयन के लिए नई सीरीज UP84BB आज से शुरू हो रही है. उप संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) मैनपुरी की पिछली पंजीयन सीरीज UP84BA 17 नवंबर 2026 को समाप्त हो गई है. इसके बाद नई सीरीज के तहत वाहनों का पंजीयन शुरू किया जाएगा. इसकी जानकारी आरटीओ की ओर से जारी की गई है.







जिले में आज से इस नई सीरीज का श्रीगणेश

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सिद्धार्थ यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राजस्व एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए नई पंजीयन सीरीज UP84BB का शुभारंभ 18 नवंबर को सुबह 10 बजे से किया जाएगा. इस सीरीज में आकर्षक और मनपसंद नंबर लेने के इच्छुक वाहन स्वामियों के लिए ऑनलाइन ई-ऑक्शन की व्यवस्था भी की गई है.