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मैनपुरी में 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथों का होगा विभाजन, 3 दिन में सत्यापन के निर्देश

जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मैनपुरी : जिन बूथों पर 1200 से अधिक मतदाता हैं, वहां नए मतदेय स्थल बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा. जर्जर भवनों में संचालित बूथों को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा. साथ ही मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्र की दूरी दो किलोमीटर से अधिक नहीं रखी जाएगी. इस बाबत जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने मतदेय स्थलों का तीन दिन में भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं.



डीएम ने बताया कि 17 और 24 अक्टूबर को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे. इसके अलावा बीएलओ घर-घर जाकर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का सत्यापन कर रहे हैं. पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवाया जाएगा.