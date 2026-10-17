मैनपुरी में 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथों का होगा विभाजन, 3 दिन में सत्यापन के निर्देश
मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:29 AM IST
मैनपुरी : जिन बूथों पर 1200 से अधिक मतदाता हैं, वहां नए मतदेय स्थल बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा. जर्जर भवनों में संचालित बूथों को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा. साथ ही मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्र की दूरी दो किलोमीटर से अधिक नहीं रखी जाएगी. इस बाबत जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने मतदेय स्थलों का तीन दिन में भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं.
डीएम ने बताया कि 17 और 24 अक्टूबर को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे. इसके अलावा बीएलओ घर-घर जाकर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का सत्यापन कर रहे हैं. पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवाया जाएगा.
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा. एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे. अभियान के दौरान कलेक्ट्रेट और तहसीलों में सुबह आठ से रात आठ बजे तक हेल्प डेस्क संचालित होंगी. मतदाताओं की सहायता के लिए कंट्रोल रूम नंबर 05672-297118 जारी किया गया है.
डीएम ने बताया कि मतदेय स्थलों की प्रारूप सूची 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी. इस पर 23 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी. 25 अक्टूबर को आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रस्ताव अंतिम रूप दिया जाएगा और 27 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा.
डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के अनुसार गहन पुनरीक्षण के बाद जिले में 82,425 नए मतदाता जुड़े हैं. 1,44,450 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. वर्तमान में जिले की चार विधानसभा क्षेत्रों में कुल 12,58,963 मतदाता हैं. इनमें मैनपुरी में 3,01,299, भोगांव में 3,14,141, किशनी में 2,89,237 और करहल में 3,54,286 मतदाता शामिल हैं.