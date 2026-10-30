ETV Bharat / state

मैनपुरी: नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध मौत पर हंगामा, परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार

गांव में भारी पुलिस बल तैनात: आरोपियों की गिरफ्तारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: थाना औंछा क्षेत्र के ग्राम मदन की रहने वाली नर्सिंग छात्रा प्रीति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बेटी की मौत से आक्रोशित परिजनों ने कॉलेज के प्रधानाचार्य के बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है.

गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

छात्रा का भाई रोहित कठेरिया. (Photo Credit: ETV Bharat) प्रधानाचार्य के बेटे पर लगाए गंभीर आरोप: छात्रा के भाई रोहित कठेरिया की तहरीर के मुताबिक, प्रीति फिरोजाबाद के एक निजी नर्सिंग कॉलेज में जीएनएम प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी. आरोप है कि कॉलेज के प्रधानाचार्य का बेटा यश दक्ष उस पर गलत संबंध बनाने का दबाव डालता था. विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी. भाई का कहना है कि इस संबंध में कॉलेज के प्रधानाचार्य सुरेंद्र दक्ष से भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. हॉस्टल से बुलाने के बाद हत्या का आरोप: परिजनों का आरोप है कि 27 अक्टूबर की रात यश दक्ष ने प्रीति को हॉस्टल से बाहर बुलाया था. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई. परिजनों के मुताबिक, विरोध करने पर प्रधानाचार्य और उनके बेटे ने मिलकर प्रीति की हत्या कर दी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वारदात को छिपाने के लिए शव रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया. हालांकि, पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है और अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है. न्याय की मांग पर अड़े परिवार के लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)