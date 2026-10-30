मैनपुरी: नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध मौत पर हंगामा, परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार
नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 5:27 PM IST
मैनपुरी: थाना औंछा क्षेत्र के ग्राम मदन की रहने वाली नर्सिंग छात्रा प्रीति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बेटी की मौत से आक्रोशित परिजनों ने कॉलेज के प्रधानाचार्य के बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है.
गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
प्रधानाचार्य के बेटे पर लगाए गंभीर आरोप: छात्रा के भाई रोहित कठेरिया की तहरीर के मुताबिक, प्रीति फिरोजाबाद के एक निजी नर्सिंग कॉलेज में जीएनएम प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी. आरोप है कि कॉलेज के प्रधानाचार्य का बेटा यश दक्ष उस पर गलत संबंध बनाने का दबाव डालता था. विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी. भाई का कहना है कि इस संबंध में कॉलेज के प्रधानाचार्य सुरेंद्र दक्ष से भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.
हॉस्टल से बुलाने के बाद हत्या का आरोप: परिजनों का आरोप है कि 27 अक्टूबर की रात यश दक्ष ने प्रीति को हॉस्टल से बाहर बुलाया था. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई. परिजनों के मुताबिक, विरोध करने पर प्रधानाचार्य और उनके बेटे ने मिलकर प्रीति की हत्या कर दी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वारदात को छिपाने के लिए शव रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया. हालांकि, पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है और अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है.
कॉलेज से मिली मौत की सूचना, पोस्टमार्टम गृह में मिला शव: परिजनों के अनुसार, 28 अक्टूबर की सुबह कॉलेज की ओर से फोन कर प्रीति की मौत की सूचना दी गई. खबर मिलते ही परिवार के लोग कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें बेटी का शव नहीं मिला. बाद में उन्हें पता चला कि शव फिरोजाबाद के पोस्टमार्टम गृह में रखा गया है. इस खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया.
अंतिम संस्कार से इनकार, गांव में पुलिस तैनात: परिजनों की तहरीर पर फिरोजाबाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब प्रीति का शव गांव पहुंचा, तो परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया. परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी कर रहे हैं.
पुलिस परिजनों को समझाने में जुटी: औंछा थाना प्रभारी चंद्रपाल सिंह पुलिस बल के साथ गांव में मौजूद हैं. वह परिजनों को समझाने और स्थिति सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है. फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, जबकि परिजन बेटी के लिए न्याय की मांग पर अड़े हैं.
यह भी पढ़ें- किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी; UP के 2.44 करोड़ किसानों को दिवाली गिफ्ट