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मैनपुरी: मंत्री जयवीर सिंह का सपा के घोषणा पत्र पर हमला, बोले- हवाई वादों पर भरोसा नहीं करेगी जनता

पर्यटन मंत्री का सपा के घोषणा पत्र पर तंज, महिला आरक्षण की सराहना ( Photo Credit; ETV Bharat )

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में मीडिया से बातचीत के दौरान महिला आरक्षण विधेयक, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र, रोजगार, सरकारी नौकरियों और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी.

मंत्री जयवीर सिंह बोले- सपा के हवाई वादों पर जनता को ऐतबार नहीं (Video Credit; ETV Bharat) पीएम मोदी की सराहना

महिला आरक्षण विधेयक पर मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है.महिला आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने के लिए मंत्री जयवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की. उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय ऐतिहासिक साबित होगा. 'कांग्रेस की सोच नकारात्मक' विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस की सोच को नकारात्मक बताया.उन्होंने कहा कि इसी रवैये के कारण कांग्रेस अलग-थलग पड़ती जा रही है, जबकि इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगी दल सरकार के प्रस्ताव से सहमत हैं.उन्होंने उम्मीद जताई कि महिला हितों के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाले सभी राजनीतिक दल इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.