मैनपुरी: मंत्री जयवीर सिंह का सपा के घोषणा पत्र पर हमला, बोले- हवाई वादों पर भरोसा नहीं करेगी जनता
महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र की सराहना, विपक्ष से समर्थन की अपील
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 5:22 PM IST
मैनपुरी: उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में मीडिया से बातचीत के दौरान महिला आरक्षण विधेयक, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र, रोजगार, सरकारी नौकरियों और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी.
पीएम मोदी की सराहना
महिला आरक्षण विधेयक पर मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है.महिला आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने के लिए मंत्री जयवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की. उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय ऐतिहासिक साबित होगा.
'कांग्रेस की सोच नकारात्मक'
विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस की सोच को नकारात्मक बताया.उन्होंने कहा कि इसी रवैये के कारण कांग्रेस अलग-थलग पड़ती जा रही है, जबकि इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगी दल सरकार के प्रस्ताव से सहमत हैं.उन्होंने उम्मीद जताई कि महिला हितों के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाले सभी राजनीतिक दल इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.
'हवा-हवाई है सपा का घोषणापत्र'
समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र एक कमिटमेंट होता है, लेकिन उसकी अहमियत तभी होती है जब उसे जारी करने वाले की कोई साख हो. उन्होंने सपा के 2012 से 2017 तक के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया', जंगलराज, जमीनों पर कब्जे और दंगों का माहौल था. उन्होंने कहा कि जनता 2017 से पहले के हालात भूली नहीं है और सपा के हवाई वादों पर भरोसा नहीं करेगी.
'यूपी में बनेगी भाजपा सरकार'
2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि भाजपा 12 महीने और 365 दिन चुनावी मोड में रहती है. कोई भी गठबंधन बन जाए, भाजपा अपने दम पर आधे से अधिक मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त करेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में भाजपा तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और मैनपुरी में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी.
ये भी पढ़ें: अखिलेश यादव के घोषणा पत्र पर मंत्री असीम अरुण का तंज, बोले- घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला