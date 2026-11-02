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मैनपुरी में खाद्य विभाग की कार्रवाई: ज्योति रोड स्थित डेयरी पर छापा, 90 किलो संदिग्ध घी बरामद

त्योहारों और आम दिनों में मिलावटखोरी के खिलाफ प्रशासन सख्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है. इसी अभियान के तहत शहर के ज्योति रोड पर स्थित एक डेयरी पर अचानक की गई छापेमारी से इलाके के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. '

विभागीय टीम को लंबे समय से इस क्षेत्र में मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के कारोबार की शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेते हुए अधिकारियो ने इस औचक कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे मिलावट करने वालों की नींद उड़ गई है.

मैनपुरी में ज्योति रोड पर हुई छापेमारी. (Video Credit: ETV Bharat) गोपालदूत डेयरी से 90 किलोग्राम संदिग्ध घी बरामद: ज्योति रोड पर स्थित 'गोपालदूत डेयरी' पर जब विभागीय टीम पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी सतर्क हो गए. छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से करीब 90 किलोग्राम संदिग्ध देसी घी बरामद किया है, जिसके शुद्ध होने पर गंभीर संदेह जताया जा रहा है. इस कार्रवाई के दौरान डेयरी संचालक जयप्रकाश पर मिलावटी घी का कारोबार करने का सीधा आरोप लगा है. अचानक हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद आसपास के दुकानदारों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया और लोग अपनी दुकानें बंद करके इधर-उधर देखने लगे.