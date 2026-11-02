मैनपुरी में खाद्य विभाग की कार्रवाई: ज्योति रोड स्थित डेयरी पर छापा, 90 किलो संदिग्ध घी बरामद
मैनपुरी के ज्योति रोड पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने छापेमारी कर 90 किलोग्राम संदिग्ध देसी घी बरामद किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:41 PM IST
मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है. इसी अभियान के तहत शहर के ज्योति रोड पर स्थित एक डेयरी पर अचानक की गई छापेमारी से इलाके के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. '
विभागीय टीम को लंबे समय से इस क्षेत्र में मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के कारोबार की शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेते हुए अधिकारियो ने इस औचक कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे मिलावट करने वालों की नींद उड़ गई है.
गोपालदूत डेयरी से 90 किलोग्राम संदिग्ध घी बरामद: ज्योति रोड पर स्थित 'गोपालदूत डेयरी' पर जब विभागीय टीम पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी सतर्क हो गए. छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से करीब 90 किलोग्राम संदिग्ध देसी घी बरामद किया है, जिसके शुद्ध होने पर गंभीर संदेह जताया जा रहा है. इस कार्रवाई के दौरान डेयरी संचालक जयप्रकाश पर मिलावटी घी का कारोबार करने का सीधा आरोप लगा है. अचानक हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद आसपास के दुकानदारों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया और लोग अपनी दुकानें बंद करके इधर-उधर देखने लगे.
प्रयोगशाला भेजे गए नमूने, रिपोर्ट के बाद होगी कानूनी कार्रवाई: खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही बरामद किए गए संदिग्ध घी के आवश्यक नमूने लिए और उन्हें सील कर दिया. इन सभी नमूनों को गुणवत्ता की सटीक जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. अधिकारियों का कहना है कि घी में मिलावट की असल पुष्टि केवल लैब की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. रिपोर्ट हाथ में आते ही नियमों के मुताबिक आरोपी संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर लगाम कस सके.
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