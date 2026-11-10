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मैनपुरी में गेहूं की बुवाई की तैयारी कर रहे बुजुर्ग और महिलाओं पर हमला, जमकर चले लाठी-डंडे

मैनपुरी : थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव कुबेरपुर में गेहूं की फसल की बुवाई की तैयारी कर रहे बुजुर्गों और उनके परिवार पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. हमले में बुजुर्ग समेत उनके पुत्र और बहुएं घायल हो गई हैं. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है. वीडियो में कुछ लोग लाठी-डंडों से महिला के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. पीड़ित ने गांव के ही 10 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है.

कुबेरपुर गांव निवासी रामविलास सिंह ने थाना एलाऊ में तहरीर देकर बताया है कि 9 नवंबर सुबह करीब 8:45 बजे वह अपने खेत पर गेहूं की फसल की बुवाई की तैयारी करा रहे थे. इसी दौरान गांव के ही राजेंद्र यादव सहित 10 लोग चार गाड़ियों से खेत पर पहुंच गए. पीड़ित के अनुसार आरोपियों के हाथों में लोहे के रॉड और लाठी-डंडे थे. जबकि एक व्यक्ति के पास बंदूक भी थी. रामविलास का आरोप है कि सभी ने उन पर और खेत पर काम कर रहे उनके पुत्रों और बहुओं पर हमला बोल दिया.



रामविलास के अनुसार हमले के दौरान जान बचाने के लिए उन्हें मौके से भागना पड़ा. मारपीट में उनके परिवार के कई सदस्य घायल हो गए हैं. उनकी नातिन ने घटना की सूचना डायल 112 पर दी. हमलावरों ने बहुओं के साथ मारपीट की और रूबी के कान का कुंडल तथा सुमन के गले का पेंडल तोड़ लिया. इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए. रामविलास का आरोप है कि बीते एक नवंबर को राजेंद्र यादव ने उनकी फसल नष्ट करने की धमकी दी थी. इस संबंध में उनके बेटे की ओर से उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई थी.

