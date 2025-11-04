ETV Bharat / state

यूपी के एक CO 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक! योगी ने किया निलंबित, विजिलेंस करेगी जांच

मैनपुरी में सीओ के पद पर तैनात थे ऋषिकांत शुक्ल, कानपुर (Kanpur) पुलिस की SIT की जांच में आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे.

Etv Bharat
मैनपुर में सीओ के पद पर तैनात रहे ऋषिकांत शुक्ल का फाइल फोटो. (Photo Credit; Kanpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 9:39 AM IST

|

Updated : November 4, 2025 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: मैनपुरी में तैनात पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) ऋषिकांत शुक्ल के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश हो गए हैं. कानपुर पुलिस की ओर से गठित एसआईटी की रिपोर्ट में उनके पास 100 करोड़ रुपये की अकूत और बेनामी संपत्ति मिलने का आरोप लगा है, जिसे लेकर शासन ने फिलहाल उनको निलंबित कर दिया है.

यही नहीं, जांच रिपोर्ट में उन पर जेल में बंद अधिवक्ता अखिलेश दुबे (Akhilesh Dubey) के गिरोह को सहयोग करने का भी आरोप लगा है. हालांकि, सीओ ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है. सीओ ऋषिकांत के निलंबन के बाद अन्य पुलिसकर्मियों के बीच तमाम तरह के कयासों का दौर शुरू हो गया है.

कुछ दिनों पहले कमिश्नरेट पुलिस की ओर से अधिवक्ता अखिलेश दुबे के दरबारी बनने वाले इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी को भी निलंबित किया गया था. साथ ही कई पुलिसकर्मियों व केडीए कर्मी को एसआईटी की ओर से नोटिसें जारी की गई थीं.

यूपी पुलिस की ओर से जारी पत्र.
यूपी पुलिस की ओर से जारी पत्र. (Photo Credit; UP Police)

परिजनों व साझेदारों संग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की: एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ये बात सामने आई है कि सीओ ऋषिकांत शुक्ल ने खुद, परिजनों व साझेदारों संग मिलकर 100 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की. कुछ दिन पहले शहर में तत्कालीन पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने जब ऑपरेशन महाकाल शुरू किया था, तो अधिवक्ता अखिलेश दुबे को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था.

SIT जांच में खुलासा: इस मामले में स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) भी गठित की गई थी. एसआईटी की जांच में दावा किया गया था कि अखिलेश दुबे की मदद करने और उसका गिरोह तैयार करने में पुलिस, पत्रकारों के साथ ही कई अन्य वकील भी शामिल हैं.

इसी जांच में सबसे पहले सीओ ऋषिकांत शुक्ल का नाम सामने आया था. अब, ऋषिकांत शुक्ल को सस्पेंड करने पर इसे शासन की ओर से वकील अखिलेश दुबे के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

ये भी पढ़ेंः लिव इन पार्टनर ने महिला की हत्या कर बेड के नीचे छिपाई लाश, दुपट्टे से गला घोंटकर मारा, CCTV के जरिए आरोपी तक पहुंची पुलिस

Last Updated : November 4, 2025 at 10:24 AM IST

TAGGED:

MAINPURI CO
UP POLICE OFFICER SUSPEND
CORRUPTION IN UP POLICE
UP VIGILANCE INQUIRY
CO RISHIKANT SHUKLA SUSPEND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.