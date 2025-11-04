ETV Bharat / state

यूपी के एक CO 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक! योगी ने किया निलंबित, विजिलेंस करेगी जांच

मैनपुर में सीओ के पद पर तैनात रहे ऋषिकांत शुक्ल का फाइल फोटो. ( Photo Credit; Kanpur Police )