अंडर-19 एशिया कप 2026; आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता खिताब, मैनपुरी में मनल चौहान के घर में मनाया गया जश्न
एशिया कप में मनल चौहान ने 32 गेंदों में 47 रनों की महत्वपूर्ण योगदान दिया. इसमें तीन चौके और तीन छक्के शामिल रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:08 AM IST
मैनपुरी : भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में आखिरी गेंद पर एक विकेट से करारी शिकस्त देकर एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में भारतीय युवा खिलाड़ियों की जमकर सराहना हो रही है. वहीं, मैनपुरी के लिए यह जीत उस समय और भी खास हो गई, जब जिले के नगला जिला निवासी मनल चौहान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मंच पर शानदार प्रदर्शन कर जनपद का गौरव बढ़ाया.
बता दें, पाकिस्तान के 337 रनों के जवाब में भारतीय टीम एक समय हारी हुई सी नजर आ रही थी. भारत का आठवां विकेट गिरा, तब स्कोर 252 रन था. वहां से जीत की दूरी काफी मुश्किल भरी थी. इसी बीच मनल चौहान को मोहित उल्वा का अच्छा साथ मिला. दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को जीत के करीब ला दिया. इसमें मनल चौहान ने 32 गेंदों में 47 रन बनाए. इसमें तीन चौके और तीन छक्के शामिल थे. इसके बाद अंतिम तक टिके रहे उल्वा ने जीत दिलाई.
पाकिस्तान पर जीत की खबर पहुंचते ही मनल चौहान के गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर जश्न मनाया. घर पर आतिशबाजी की गई और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशियां साझा की गईं. बधाई देने वालों का तांता लगा रहा. गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला.
नगला जुला के पूर्व प्रधान सुदीप सिंह चौहान के पुत्र मनल चौहान की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे मैनपुरी जनपद को गौरवान्वित किया है. मनल की सफलता पर परिजनों की खुशी देखते ही बन रही थी. परिवार के सदस्यों ने भारतीय टीम की जीत को देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया.
भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग समेत देश की कई प्रमुख हस्तियों ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं. हर ओर युवा खिलाड़ियों के जज्बे, मेहनत और शानदार खेल की चर्चा हो रही है.