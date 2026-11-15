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अंडर-19 एशिया कप 2026; आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता खिताब, मैनपुरी में मनल चौहान के घर में मनाया गया जश्न

अंडर-19 एशिया कप 2026 में भारत की जीत के बाद मैनपुरी में दिखा उत्साह. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मैनपुरी : भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में आखिरी गेंद पर एक विकेट से करारी शिकस्त देकर एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में भारतीय युवा खिलाड़ियों की जमकर सराहना हो रही है. वहीं, मैनपुरी के लिए यह जीत उस समय और भी खास हो गई, जब जिले के नगला जिला निवासी मनल चौहान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मंच पर शानदार प्रदर्शन कर जनपद का गौरव बढ़ाया.

अंडर-19 एशिया कप में भारत की जीत का जश्न मैनपुरी में मनाया गया. (Video Credit : ETV Bharat) बता दें, पाकिस्तान के 337 रनों के जवाब में भारतीय टीम एक समय हारी हुई सी नजर आ रही थी. भारत का आठवां विकेट गिरा, तब स्कोर 252 रन था. वहां से जीत की दूरी काफी मुश्किल भरी थी. इसी बीच मनल चौहान को मोहित उल्वा का अच्छा साथ मिला. दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को जीत के करीब ला दिया. इसमें मनल चौहान ने 32 गेंदों में 47 रन बनाए. इसमें तीन चौके और तीन छक्के शामिल थे. इसके बाद अंतिम तक टिके रहे उल्वा ने जीत दिलाई.