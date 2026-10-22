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मैनपुरी जिला अस्पताल की कैंसर यूनिट में 20 साल से लगा है ताला; सौंपा ज्ञापन, 27 से आंदोलन की चेतावनी

डीएम को ज्ञापन देते लोक जनशक्ति पार्टी और लोकतंत्र जनकल्याण समिति के सदस्य. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मैनपुरी : जिला अस्पताल मैनपुरी में करीब 20 वर्षों से बंद पड़ी कैंसर यूनिट को दोबारा शुरू कराने की मांग तेज हो गई है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) और लोकतंत्र जनकल्याण समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यूनिट का संचालन शुरू कराने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि 27 अक्टूबर 2026 तक लिखित जवाब और ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो तिकोना पार्क में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा.





लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के जिलाध्यक्ष पवन कठेरिया और लोकतंत्र जनकल्याण समिति के अध्यक्ष अजीत कुमार की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि जिला अस्पताल परिसर में वर्ष 2005 में कैंसर यूनिट स्थापित की गई थी. लगभग 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका संचालन शुरू नहीं हो सका है. इस संबंध में पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है. ज्ञापन में जिलाधिकारी से जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसर यूनिट को जल्द शुरू कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है.