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मैनपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन; ईशन नदी तिराहे से क्रिश्चियन तिराहे तक चला बुलडोजर

मैनपुरी में अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मैनपुरी : कोतवाली मैनपुरी क्षेत्र में सोमवार को ईशन नदी तिराहे से लेकर क्रिश्चियन तिराहे तक प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. अभियान के दौरान सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया. अभियान का उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम से आम लोगों को राहत दिलाना है.

कार्रवाई की जानकारी देत उपजिलाधिकारी श्याम प्रताप सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)



उपजिलाधिकारी श्याम प्रताप सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी की सहूलियत के लिए चलाया जा रहा है. सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण होने से लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है. इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया जा रहा है.



एसडीएम ने स्पष्ट किया कि शहर में व्यवस्था बेहतर बनाने और आमजन को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का प्रयास है कि सार्वजनिक रास्ते अतिक्रमण मुक्त रहें. जिससे शहरवासियों को जाम और अव्यवस्थित यातायात की समस्या से निजात मिल सके. इस कड़ी में सोमवार को सड़क किनारे बनाए गए फुटपाथ और स्लैब को तोड़ा गया. साथ ही नालों पर लगी दुकानों को भी तोड़ दिया गया.