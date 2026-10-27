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छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का रोमांच : मैनपाट टाइटंस ने चक्रधर चैंपियंस को हराया,जसकरण के पांच गोल भी नहीं दिला सके बुल्स को जीत

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का रोमांच ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में सोमवार को खेले गए दो मुकाबलों में दर्शकों को रोमांचक हॉकी देखने को मिली. पहले मुकाबले में जसकरण सिंह के पांच शानदार गोलों के बावजूद बैलाडीला बुल्स जीत हासिल नहीं कर सकी और संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने आखिरी क्षणों में गोल दागकर मुकाबला 5-5 से ड्रॉ करा दिया. इस ड्रॉ के साथ स्ट्राइकर्स ने टूर्नामेंट में अपना पहला अंक हासिल किया. वहीं, दूसरे मुकाबले में मैनपाट टाइटंस ने चक्रधर चैंपियंस को 3-1 से हराकर अंकतालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया. इस हार के साथ चक्रधर चैंपियंस को टूर्नामेंट में पहली बार हार का सामना करना पड़ा.





जसकरण के पांच गोलों पर भारी पड़ा स्ट्राइकर्स का संघर्ष



दिन के पहले मुकाबले में बैलाडीला बुल्स और संस्कारधानी स्ट्राइकर्स के बीच शुरुआत से ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला. पहले हाफ में संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने बेहतर खेल दिखाते हुए आर्यन खेस और आशीष तानी पूर्ति के गोलों की मदद से बढ़त बनाई.हालांकि, दूसरे हाफ में बैलाडीला बुल्स के जसकरण सिंह ने अपने आक्रामक खेल से मुकाबले का रुख बदल दिया.