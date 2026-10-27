छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का रोमांच : मैनपाट टाइटंस ने चक्रधर चैंपियंस को हराया,जसकरण के पांच गोल भी नहीं दिला सके बुल्स को जीत
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में मैनपाट टाइटंस ने चक्रधर चैंपियंस को हराकर रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 12:10 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में सोमवार को खेले गए दो मुकाबलों में दर्शकों को रोमांचक हॉकी देखने को मिली. पहले मुकाबले में जसकरण सिंह के पांच शानदार गोलों के बावजूद बैलाडीला बुल्स जीत हासिल नहीं कर सकी और संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने आखिरी क्षणों में गोल दागकर मुकाबला 5-5 से ड्रॉ करा दिया. इस ड्रॉ के साथ स्ट्राइकर्स ने टूर्नामेंट में अपना पहला अंक हासिल किया. वहीं, दूसरे मुकाबले में मैनपाट टाइटंस ने चक्रधर चैंपियंस को 3-1 से हराकर अंकतालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया. इस हार के साथ चक्रधर चैंपियंस को टूर्नामेंट में पहली बार हार का सामना करना पड़ा.
जसकरण के पांच गोलों पर भारी पड़ा स्ट्राइकर्स का संघर्ष
दिन के पहले मुकाबले में बैलाडीला बुल्स और संस्कारधानी स्ट्राइकर्स के बीच शुरुआत से ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला. पहले हाफ में संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने बेहतर खेल दिखाते हुए आर्यन खेस और आशीष तानी पूर्ति के गोलों की मदद से बढ़त बनाई.हालांकि, दूसरे हाफ में बैलाडीला बुल्स के जसकरण सिंह ने अपने आक्रामक खेल से मुकाबले का रुख बदल दिया.
इस परिणाम के बाद बैलाडीला बुल्स दो अंकों के साथ अंकतालिका में चौथे स्थान पर है, जबकि संस्कारधानी स्ट्राइकर्स एक अंक के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई है.दोनों टीमों को अब भी टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत का इंतजार है.
संदीप के दो पेनल्टी कॉर्नर गोल, मैनपाट टाइटंस की दमदार जीत
दूसरे मुकाबले में मैनपाट टाइटंस ने चक्रधर चैंपियंस को 3-1 से हराकर महत्वपूर्ण तीन अंक हासिल किए.इस जीत में संदीप कुमार की अहम भूमिका रही, जिन्होंने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए दो गोल दागे. चक्रधर चैंपियंस की ओर से युवराज वाल्मीकि ने एकमात्र गोल किया, जबकि साहिल ज़ाक्सा ने मैनपाट के लिए महत्वपूर्ण गोल करते हुए टीम की बढ़त मजबूत की.
मुकाबले देखने पहुंचे अतिथि
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के इन रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे. बैलाडीला बुल्स और संस्कारधानी स्ट्राइकर्स के मैच के दौरान विधायक धरमलाल कौशिक, सारडा के हेड ऑफ ऑपरेशंस मनोज शाह और छत्तीसगढ़ जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी उपस्थित रहे.वहीं, मैनपाट टाइटंस और चक्रधर चैंपियंस के मुकाबले के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के एमडी सौमिल रंजन चौबे, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष कैलाश मुरारका और जिंदल पावर एंड स्टील के उपाध्यक्ष यू.पी. सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया.
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