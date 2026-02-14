ETV Bharat / state

मैनपाट महोत्सव सरगुजा की संस्कृति, अस्मिता को प्रदर्शित करने का माध्यम : विष्णुदेव साय

सीएम साय शुक्रवार को मैनपाट के रोपखार में आयोजित तीन दिवसीय महोत्सव को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने सरगुजावासियों को 523 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मैनपाट में पर्यटन के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए, सीतापुर में सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड के निर्माण किए जाने की भी घोषणा की.

सरगुजा: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैनपाट महोत्सव सरगुजा की संस्कृति, अस्मिता को प्रदर्शित करने का माध्यम है. आने वाले समय में यहां की संस्कृति से देश दुनिया के लोग परिचित होंगे, इस दिशा में सरकार काम कर कर रही है. बाहर से आने वाले और स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलेगा और वे अपनी प्रतिभा को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सकेंगे.

उद्घाटन समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम साय ने कहा कि 2 साल पहले के मैनपाट महोत्सव और इस साल के महोत्सव में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है. समारोह में भव्यता दिख रही है. मैनपाट महोत्सव को आने वाले हर वर्ष मनाया जाएगा. सभी से चर्चा कर आयोजन के लिए एक तिथि निर्धारित करेंगे. 2 वर्ष पहले मैनपाट महोत्सव के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किया गया था, आने वाले समय में समारोह की और भव्यता के लिए सरकार चिंता करेगी.

सीएम साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूलमंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है. उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमने विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लिए हैं."

"जवानों के साहस से बस्तर हो रहा नक्सलमुक्त"

सीएम ने कहा कि बस्तर को धरती का स्वर्ग कह सकते है. बस्तर पिछले 40 साल से ज्यादा समय तक आंतकवाद का दंश झेल रहा था. तत्कालीन सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यह क्षेत्र नक्सवाद से मुक्त हो रहा है. साय ने कहा कि इसके लिए जवानों के साहस को नमन करता हूं.

"छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति की सराहना"

सीएम ने कहा हम नई उद्योग नीति भी लाए हैं, इसकी सराहना पूरे देश-विदेश में हो रही है, नई उद्योग नीति को लांच हुए 1 वर्ष हुए हैं, 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश का प्रस्ताव है.

"मैनपाट शिमला से भी बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट"

भोजपुरी गायक व भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा "पहली बार सुने कि पानी नीचे से ऊपर जाता है. गाड़ी न्यूट्रल छोड़ दिया जाए तो वो ऊपर जाती है. ये दोनों ऐसी बातें हैं जो मैं भी आज तक नहीं जानता था. मैनपाट जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, यह वास्तव में शिमला से भी ऊपर बनने की क्षमता रखता है. सीएम साय का सरगुजा को लेकर बड़ा विजन है. मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की सारी आकांक्षा पूरी करने को तैयार है."

मैनपाट देश का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट बनने का इसको हक है और आइए हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं- मनोज तिवारी, भोजपुरी गायक व भाजपा सांसद

नगर निगम भवन का लोकार्पण

सीएम विष्णुदेव साय ने मैनपाट महोत्सव के दौरान 523 करोड़ 20 लाख 53 हजार रुपए 109 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इनमें 429 करोड़ 11 लाख 40 हजार रुपए की लागत के 81 कार्यों का भूमिपूजन और 94 करोड़ 09 लाख 13 हजार रुपए की लागत के 28 कार्यों का लोकार्पण किया गया. सीएम ने मैनपाट में ही 8 करोड़ की लागत से नव निर्मित प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण किया.